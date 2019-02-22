شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد المالكى يكشف تفاصيل تعاونه مع أنغام فى ألبوم "حالة خاصة جدا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الشاعر أحمد المالكى عن سعادته بردود الأفعال التى تلقاها عقب طرح ألبوم المطربة أنغام والذى يحمل اسم "حالة خاصة جدا"، حيث شارك فيه بأغنيتين وهما "مطمنة" من ألحان محمد عبيه وتوزيع أحمد ابراهيم وأغنية "بقول نسياك" من توزيع شريف فايد وألحان محمد عبيه .

المالكى قال فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إن هذه الأغانى تعتبر قريبة من قلبه وخطوة مهمة فى مشواره الغنائى خاصة أنه يتعاون مع نجمة كبيرة بحجم أنغام، تتميز بصوت واحساس عالى، مشيرا إلى أنه يهنئ كل زملائه على الألبوم حيث بذلوا مجهود كبير من أجله .

وطرحت المطربة أنغام ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا" وضم 14 أغنية تعاونت فى 6 منها مع زوجها الموزع أحمد إبراهيم، على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

من ناحية أخرى ينتظر المالكى ألبوم تامر عاشور الجديد حيث يشارك به بأغنيتين الأولى تحمل اسم "قولولو سماح" من توزيع أدهم والهامى دهيمة وألحان مصطفى العسال وتنتمى لأغانى الحزن من العيار الثقيل يقدمها عاشور بشكل مختلف تماما عن أعماله السابقة والأخرى أغنية تحمل اسم "بقالى زمان" من توزيع نابسلى وألحان محمد خلف وتنتمى على أغانى الهاوس وتقدم بشكل مختلف أيضا ويراهن المالكى على هذه الأغانى بقوة .

كما ينتظر طرح ألبوم مى كساب الذى يحمل اسم "أنا لسة هنا" ويتعاون معها فى اغنيتين هما "مابمشيش براسى" لحن فولكلور جزائرى وتوزيع اوكا وأغنية "شايفاك كبير" من ألحان محمدى، وتوزيع أوكا وتقول كلماتها "من يوم ماجيتلى ف دنيتى وشايفاك كبير ده العمر يتقاس بالفرح مش بالسنين رغم ان فى بيننا اختلاف ف حاجات كتيرعلشان نكون دايما لبعض مكملين .