قبل "جريمة الإيموبيليا".. 9 أفلام لعبت "العمارة" البطولة في أحداثها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

بدأ عرض فيلم جريمة الإيموبيليا قبل يومين في دور العرض المصرية، وهو ينتمى لنوعية التشويق والجريمة.

وتدور أحداث الفيلم، الذي يشارك في بطولته، ناهد السباعي وهاني عادل وطارق عبدالعزيز وأحمد عبد الله محمود، عن كامل حلمي، كاتب مشهور، في أواخر الأربعينيات، يعيش في القاهرة، في عمارة الإيموبيليا الشهيرة، بعد وفاة زوجته، ورحيل أولاده من المنزل. ويعاني من الوحدة وانفصام الشخصية، وفي يومٍ ما يدعو إلى منزله فتاة تدعى سماح كانا قد تصادقا عبر فيس بوك، في محاولة لتخفيف عزلته، ولكن بعد وصولها، تحدث حادثة ما ويكتشف هو وجاره وصديقه المقربأنها تستغله.

وفي السطور التالية نستعرض بعض الأفلام التي درات أحداثها من خلال عمارة ما أو كانت جزءا من حبكة العمل..

بواب العمارة "1935"

يقع عثمان (على الكسار) البواب فى غرام فلة (فتحيه محمود) الخادمة بالعمارة نفسها، ولسوء حظه تسرق العماره ذات ليلة، لإهماله فى الحراسة، ويتم طرده. ويختاره الثري الأمريكى الأسمر مستر چيمس (بشارة واكيم) من مكتب التخديم ويقترح عليه أن يتبادلا مواقعهما، ليحل عثمان محله عند استقبال خطيبته السمراء القادمة من أمريكا مس هوبكنز (ناجية ابراهيم- كوكا) التى خطبها بالمراسلة. وتقع مس هوبكنز فى غرام عثمان وتحضر فلة للعمل عند الثرى الأمريكى فتفاجأ بوضع عثمان الجديد. وتتضح الحقيقة ويتزوج عثمان من فلة ومستر چيمس من مس هوبكنز.

الفيلم بطولة علي الكسار وفتحية محمود وبشارة واكيم ومن تأليف علي الكسار وبديع خيري وإخراج إلكسندر فاركاش.

صاحبة العمارة "1948"

فتاة فقيرة ترتبط بشاب فقير ويتفقان على الزواج غير مبالين بفقرهما، فى ليلة الزفاف ترث الفتاة عمارة كبيرة تدر عليها دخلا كبيرا فتصبح من الأثرياء، ويفسد هذا الثراء حياتهما فتجد أن الزوج الفقير لا يناسبها وتسلك مسلكًا غير قويم، لا يرضى الزوج عن تصرفات زوجته فينهرها ويذكرها بما كانا عليه قبل ثرائها لكنها لا تسمع له وتهجره، ما يجعل الزوج يطلبها فى بيت الطاعة فلا تهتم. وتصادق شابا لا أخلاق له.

الفيلم بطولة سامية جمال ومحمد فوزي وإسماعيل يس وزينات صدقي وعلى الكسار، من تأليف وإخراج عبد الفتاح حسن.

صاحب الإدارة بواب العمارة "1985"

يتنكر أبو المعاطي في صورة بواب عمارة ليهرب من العدالة، ويتعرف على راقصة ويتزوجها، ويرصد الفيلم حياة بعض سكان العمارة ومشاكلهم، والتعامل بينهم وبين البواب، ورغبة أحد السكان في زوجته، قبل أن تنتقل الأحداث لسياق آخر بعد أن يعملا معا في الدعارة وتجارة المخدرات، ويقرر الترشح للانتخابات.

الفيلم بطولة نادية الجندي وعادل أدهم وصفية العمري وحسين الشربيني ومحمد أبو الحسن ونجاح الموجي وأحمد لوكسر، من تأليف وإخراج نادية سالم.

البدرون "1987"

الفيلم يحكي عن سكان إحدى العمارات وكذلك أسرة البواب، الذي يتوفى خلال إنقاذه لأحد السكان بعد تعطل الأسانسير، وتستلم إحدى بناته لصاحب العمارة، بينما يحب ابن صاحب العمارة أختها، وتتصاعد الأحداث.

الفيلم بطولة سهير رمزي وممدوح عبد العليم وسناء جميل وليلي علوي وأحمد بدير وأحمد عبد العزيز وجلال الشرقاوي، من تأليف عبد الحي أديب وإخراج عاطف الطيب.

البيه البواب (1987)

يصل عبدالسميع إلى القاهرة برفقة زوجته وأولاده للبحث عن لقمة العيش، فيعمل بوابا بإحدى العمارات،ويتمكن من العمل سمسار بجانب مهنة البواب حتى نجح في تحقيق أموال، وتتوالى الأحداث بين جشعه ووقعه بين أيدي إحدى المقيمات بالعمارة (إلهام) التي تسعى للاستيلاء على أمواله عقب طلاقها من زوجها، وكذلك عائلة فرحات، التي يتبدل حالها بعد خروجه على المعاش، فيضطروا لتأجير شقتهم والعيش مع عبد السميع فوق سطح العمارة.

الفيلم بطولة أحمد زكي وصفية العمري وفؤاد المهندس ورجاء الجداوي وسيد زيان، ومن تأليف يوسف جوهر وإخراج حسن إبراهيم.

صاحب العمارة "1998"

يتناول الفيلم قضية أزمة السكن في فترة الثمانينيات، من خلال استغلال صاحب عمارة للباحثين عن سكن بوعدهم بتوفير شقة لكل منهم فى مقابل قيامهم بأعمال البناء للعمارة، وبعد إكتمال بناء العمارة يتضح لهم نصبه عليهم فماذا سيفعلوا؟

الفيلم بطولة فؤاد المهندس ويونس شلبي وتحية كاريوكا وسعاد نصر وحمدي أحمد، ومن سيناريو وحوار عاطف بشاي عن قصة أحمد رجب وإخراج إبراهيم الشقنقيري.

السفارة في العمارة "2005"

تدور أحداث الفيلم عن مهندس يعمل بإحدى شركات البترول بدبي، اضطر للعودة إلى مصر بعد غياب 20 عاما، ليفاجئ بأن السفارة الإسرائيلية بجانب شقته ويحاول جاهدا بيع الشقة في البداية، إلا أن فشله يجعله يتعامل مع الأمر بطرق مختلفة.

الفيلم بطولة عادل إمام وداليا البحيري ولطفي لبيب وأحمد راتب وخالد زكي وأحمد صيام وسعيد طرابيك وخالد زكي، ومن تأليف يوسف معاطي وإخراج عمرو عرفة.

عمارة يعقويبان "2007"

تدور أحداث القصة عن سكان عمارة يعقوبيان، عمارة فى وسط مدينة القاهرة، تسكنها طبقات اجتماعية متباينة بعد الثورة، من أقدمهم زكى بك الدسوقى الذى تربى فيها فهو ابن عبدالعال باشا الدسوقى الوزير السابق ومن اقطاب حزب الوفد، فى العمارة أيضا الحاج عزام، الذى بدأ من الصفر، عندما كان ماسح أحذية، فصار ثريًا، ثم عضوًا فى مجلس الشعب، يتزوج من أرملة شابة ثم يطلقها لأنها حملت منه رغمًا عن إرادته. أما حاتم رشيد فهو صحفى شاذ جنسيًا، له مكانته فى الوسط الاجتماعى، يمارس علاقة مع جندى الأمن المركزى عبد ربه ويتركه بعد أن مات ابنه، ويموت على يد عشيق جديد. وعلى سطح العمارة يعيش ملاك الترزى الذى يطمع أن يشارك زكى بك فى المحل، تعانى شقيقة زكى من أخيها وتطرده من العمارة، بينما تعيش كرستين، صديقة زكى القديمة، وصاحبة البار، وتحاول مساعدة زكى فى محنته إلى أن يتزوج من بثينة.

الفيلم بطولة عادل إمام ونور الشريف ويسرا وهند صبري وسمية الخشاب ومن تأليف وحيد وحيد عن رواية علاء الأسواني وإخراج مروان حامد.

عمارة رشدي "2017"

تدور الأحداث عن عمارة رشدي الموجودة بالإسكندرية، والتي يدور حولها عدد من الأساطير والحكايات المرعبة، و يشاع عنها أنها مسكونة بالأرواح، وأن أي شخص يقترب منها ويحاول السكن بها، يجد نفسه موجود في الشارع، كل ذلك في إطار كوميدي يحاول فيه شاب شرير يمتلك والده هذه العمارة، ويحاول هذا الشاب إثبات صحة هذه الإشاعات عن العمارة.

الفيلم بطولة محمد صلاح آدم وسيد منير وميدرونا سليم وأميرة حافظ من تأليف وائل يوسف ومحمد الأحمدي وإخراج حسن السيد.