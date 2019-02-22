محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: طرحت شركة "mad solutions" الإعلان التشويقي لفيلم رأس السنة، المقرر عرضه قريبا في دور العرض المصرية. وعلقت الشركة على الفيديو، الذي نشرته عبر حسابها على "إنستجرام": "في بيبان لازم تفضل مقفولة.. مينفعش حد يفتحها". الفيلم بطولة إياد نصار وشيرين رضا وإنجي المقدم وأحمد مالك وآخرين، من تأليف محمد حفظي وإخراج محمد صقر.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الإعلان التشويقي لفيلم رأس السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.