الفن في أسبوع| فنان في غيبوبة وزواج أنغام و"زاهر" يتعرض لحادث سير

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- بهاء حجازي:

نشر موقع الخليج 365، خلال الأسبوع الماضي، عددا من الأخبار الفنية المتعلقة بزيارة الفنان عمرو دياب لدينا الشربيني في كواليس "زي الشمس" وقصة محمد منير مع أحد معجبيه، وأزمة شادي سرور، وكليب ناسيني ليه، وغيرها.

وإليكم تفاصيل ما تم نشره.

بعد إعلانه ترك الإسلام.. من هو شادي سرور؟

أعلن اليوتيوبر والفنان شادي سرور، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك" تركه للإسلام، في بيان صادم، سبب لغطًا كبيرًا بين جمهوره ومنتقديه على حد سواء.. وإليكم التفاصيل.

بالفيديو.. تامر حسني يطرح كليب "ناسيني ليه"

طرح النجم تامر حسني أغنيته الجديدة "ناسيني ليه" على طريقة "فيديو كليب"، عبر قناته الرسمية على "يوتيوب".. وإليكم التفاصيل.

لزواجه من أنغام.. زوجة الموزع أحمد إبراهيم ترفع دعوى طلاق للضرر

أكد مصدر مطلع لمصراوي أن ياسمين عيسى زوجة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، تقدمت بدعوى طلاق للضرر، بعد زواجه من المطربة أنغام.. وإليكم التفاصيل.

ميار الببلاوي تنشر آخر صورة لشهيد انفجار الدرب الأحمر زوج شقيقتها

نشرت الفنانة ميار الببلاوي آخر صورة لزوج شقيقتها، المقدم رامي هلال، شهيد الشرطة، في حادث الدرب الأحمر الإرهابي، عبر صفحتها الشخصية بـ"فيسبوك".. وإليكم التفاصيل.

"غيبوبة تامة".. تدهور الحالة الصحية للفنان مصطفى الشامي

نشرت الفنانة هبة بدر عبر الحساب الرسمي للفنان الدكتور مصطفى الشامي بموقع "فيسبوك" صورة له وطلبت من جمهوره الدعاء له.. وإليكم التفاصيل.

بالفيديو - محمد منير يُحرج أحد معجبيه

نشر الحساب الرسمي لبرنامج" إم بي سي- تريندنج" بموقع إنستجرام، فيديو لأحد مُحبي محمد منير وهو يحاول السلام عليه باليد في أثناء حفلته.. وإليكم التفاصيل.

مصدران مقربان يؤكدان زواج أنغام من الموزع أحمد إبراهيم‎

أكد مصدران مقربان من الفنانة أنغام والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم صحة ما تردد حول زواجهما، وقالا إن الزواج تم قبل شهرين، وسافر الزوجان لأداء العمرة سويا أول يناير الماضي، وبعدها توجها إلى باريس.. وإليكم التفاصيل.

محمد رمضان يضع شرطًا لتقديم حفله الغنائي الأول

أعلن الفنان محمد رمضان عن استعداده لتقديم حفل غنائي سيكون الأول بمسيرته الفنية، لكنه اشترط أمرًا واحدًا..وإليكم التفاصيل.

صورة| أحمد زاهر يتعرض لحادث بسيارته

تعرض الفنان أحمد زاهر لحادث سير أثناء استقلاله لسيارته.. وإليكم التفاصيل.

صورة| عمرو دياب يزور دينا الشربيني في الكواليس للمرة الثانية

حرص الفنان عمرو دياب على زيارة الفنانة دينا الشربيني في كواليس مسلسلها "زي الشمس"، الذي تصوره حاليا.. وإليكم التفاصيل.