لهذا السبب.. 23 فبراير يوم مميز في حياة هنا شيحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنانة هنا شيحة عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" مجموعة من الصور لأسرتها.

وكتبت في تعليقها على الصور: "غدا يوم 23 فبراير هو يوم مميز جدا بالنسبة لعائلة شيحة.. غدا هو ذكرى زواج والدينا أحمد شيحة ونادية زيتون، وعيد ميلاد أختي حلا شيحة".

وأضافت شيحة: "أحبك يا أبي و يا أمي، حبنا لكم يفوق كل شيء و لا نهاية له، لقد صنعتم لنا ما نحن عليه اليوم و نحن ممتنون لأننا جميعاً تعلمنا منكم العيش معا والحب، وشاكرين لكم للدعم الذي قدمتوه لنا كنتم دائما العمود الفقري الذي لا يمل منا أبدا".

وتابعت هنا: "حلا.. أختي وروحي.. أتمنالك أسعد عيد ميلاد.. تألقي مرة ثانية مثل القمر، أحبك يا حلا".

يُذكر أن الفنانة هنا شيحة قدمت مؤخرا فيلم "الديزل" مع الفنان محمد رمضان، من إخراج كريم السبكي.