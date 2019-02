قبل إعلان جوائز الأوسكار الـ91.. تعرف على الأسماء الأقرب والأجدر بالفوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

يومان فقط تفصلنا عن حفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ91 هذا العام، والذي سيقام صباح الاثنين المقبل وسط نخبة من المرشحين بمختلف الفئات التمثيلية والإخراجية وحتى التقنية، ليتسائل البعض من الجمهور المتابع للفن السابع حول العالم، حول المتوقع فوزهم بجوائز الأوسكار هذا العام، وعن الأجدر بالفوز بهذه الجوائز.

وقام موقع "IMDB" بنشر تقريراً أوضح خلاله اختيار نقاد الموقع الأسماء الأقرب للفوز، وقائمة أخرى لأجدر الأسماء التي تستحق الفوز وذلك في عدد القوائم الهامة منها "أفضل ممثل في دور رئيسي"، "أفضل ممثلة في دور رئيسي"، "أفضل تصوير سينمائي"، "أفضل إخراج سينمائي"، وغيرها من الجوائز المقرر الإعلان عنها فجر الاثنين الموافق 25 فبراير.

قائمة أفضل ممثل في دور رئيسي:

الفائز: تشير التوقعات لفوز النجم الأمريكي، رامي مالك، بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل في دور رئيسي عن فيلمه "Bohemian Rhapsody"، وذلك بعد نجاحه مؤخراً بالفوز بعدد من الجوائز العالمية، منها "جولدن جلوب، بافتا البريطانية، ونقابة ممثلي الشاشة"، ليقترب رامي خطوة للفوز بجائزة الأوسكار الأولى له بمسيرته، بعد إجادته في تجسيد شخصية المطرب البريطاني الراحل "فريدي ميركوري".

الأجدر بالفوز: يشير الموقع في تقريره إلى أن الأجدر بالفوز بالجائزة هو النجم الأمريكي، برادلي كوبر، وذلك بعد نجاح فيلمه الموسيقي "A Star is Born" مؤخراً وأداءه البارع الذي رشحه ضمن المتسابقين.

قائمة أفضل ممثلة في دور رئيسي:

الفائزة: أشار التقرير إلى كون قائمة "أفضل ممثلة في دور رئيسي" من أصعب القوائم هذا العام، نظراً لوجود نخبة من نجمات هوليوود واللواتي نجحن في التواجد وسط الكبار وفرض أسمائهن في سماء هوليوود، وأن كلاً منهن جسدت دورها على أكمل وجه، وتأكيداً على اختلافهن بأعمالهم الدرامية، ومن المتوقع أن تفوز بالجائزة النجمة الأمريكية، جلين كلوز، عن دورها بفيلم "The Wife" بعد نجاحها مؤخراً بالفوز بجائزة "جولدن جلوب" عن دورها بالفيلم.

الأجدر بالفوز: أكد الموقع في تقريره أن قائمة "أفضل ممثلة في دور رئيسي" تحمل العديد من المفاجئات هذا العام، وانه من الصعب توقع الأجدر بالفوز نظراً لنجاحهن جميعاً في وضع بصماتهن الفنية منهن النجمة أوليفيا كولمان عن دورها بفيلم "The Favourite"، وياليتزا أبريسيو المرشحة لأول مرة هذا العام عن فيلمها "Roma"، والنجمة الأمريكية، ميليسا مكارثي، عن فيلمها "Can You Ever Forgive Me?".

أفضل فيلم في العام:

الفائز: أشار الموقع أن الفائز بجائزة "أفضل فيلم في العام" هو فيلم الدراما "Roma" والذي يعد أحد أهم الأعمال السينمائية وكونه تحفه سينمائية للمخرج المكسيكي، ألفونسو كوارون، ونجاحه مؤخراً في حصد العديد من الجوائز العالمية منها بجائزة "بافتا البريطانية" كأفضل فيلم سينمائي، ومن المتوقع أيضاً فوز الفيلم بجائزة "أفضل فيلم أجنبي".

الأجدر بالفوز: أشار الموقع في التقرير إلا أن الأجدر بالفوز هذا العام، هو فيلم الدراما "Green Book"، وعلى الرغم من عدم فوزه بأي جوائز إلا جائزة وحيدة وهي "أفضل ممثل في دور مساعد" للنجم ماهرشالا علي، وسط توقعات بالعديد من المفاجئات بحفل توزيع جوائز الأوسكار، وان الفيلم سيحصد جائزة أفضل فيلم في العام.

أفضل مخرج:

الفائز: سيفوز المخرج المكسيكي، ألفونسو كوارون، بجائزة "أفضل إخراج"، وهي جائزة مضمونة بنسبة كبيرة نظراً لنجاح كوارون مؤخراً في الفوز بالعديد من الجوائز العالمية بنفس الفئة عن فيلمه "Roma"، منها جائزة "جولدن جلوب، بافتا البريطانية، نقابة مخرجي أمريكا"، ليقترب كوارون خطوة للفوز بجائزة الأوسكار هذا العام.

الأجدر بالفوز: بعد أكثر من 30 عاماً لعدم ترشحه بالقائمة، أعلن الأكاديمية ترشح المخرج الأمريكي، سبايك لي، لأول مرة بمسيرته بالقائمة وان سبايك لي هو الأجدر بالفوز بالجائزة هذا العام بعد نجاحه مؤخراً بفيلم الدراما خاصته "BlacKkKlansman"، والذي فاز خلاله بجائزة "لجنة التحكيم الخاصة" ضمن عرضه بالمسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الأخيرة العام الماضي.

أفضل ممثل في دور مساعد:

الفائز: سيفوز النجم الأمريكي، ماهرشالا علي بالجائزة عن دوره الاسثنائي بأحداث فيلم الدراما "Green Book"، حيث نجح ماهرشالا علي مؤخراً في التأكيد على كونه أحد أهم المواهب التمثيلية في جيله، وحصده العديد من الجوائز العالمية عن دوره بالفيلم، منها "جولدن جلوب، بافتا البريطانية، نقابة ممثلي الشاشة"، ليكون ماهرشالا علي هو الأقرب للجائزة هذا العام.

الأجدر بالفوز: أشار التقرير إلا أن الأجدر للفوز بالجائزة هذا العام هو النجم السوازيلاندي، ريتشارد اي جرانت عن دوره الاستثنائي بأحداث فيلم الدراما "Can You Ever Forgive Me?"، والذي يمثل ترشحه الأول بمسيرته السينمائية.

أفضل ممثلة في دور مساعد:

الفائزة: ستكون الفائزة بالجائزة هذا العام، هي النجمة الأمريكية، ريجينا كينج، عن دورها بأحداث فيلم الدراما "If Beale Street Could Talk"، ونجاحها بالفوز بالعديد من الجوائز العالمية عن نفس الفئة، منها "جولدن جلوب واختيار النقاد" وسط توقعات بفوزها بجائزة الأوسكار الأولي لها بمسيرتها.

الأجدر بالفوز:

أشار الموقع إلا أن الأجدر بالفوز هي النجمة الأمريكية، إيما ستون، عن دورها بفيلم الدراما "The Favourite"، وذلك لنجاحها في تجسيد شخصية من الصعب تكرارها بمسيرتها الفنية، وعلى الرغم من عدم فوز إيما بأي من الجوائز العالمية مؤخراً إلا انها ستكون مفاجئة بالإعلان عن فوز إيما بالجائزة هذا العام.

أفضل أغنية:

الفائز: لأول مرة يجتمع عدد كبير من النقاد والسينمائيين كون أغنية "Shallows" للنجمة العالمية ليدي جاجا والنجم الأمريكي برادلي كوبر بأحداث فيلم الرومانسية والموسيقي "A Star is Born"، هي المتوقع فوزها بالجائزة هذا العام، وذلك بعد النجاح الكبير للأغنية مؤخراً بكبرى المحافل السينمائية العالمية، منها "جولدن جلوب، بافتا البريطانية"، وكونها أيضاً هي الأغنية الأجدر بالفوز هذا العام.

أفضل فيلم أجنبي:

الفائز: يتوقع النقاد فوز فيلم الدراما "Roma" بجائزة "أفضل فيلم أجنبي" هذا العام بحفل توزيع جوائز الأوسكار، وسط منافسة شرسة من قبل عدد من الأعمال السينمائية منها "Shoplifter" الفائز بجائزة "السعفة الذهبية" بالنسخة الأخيرة لمهرجان كان السينمائي الدولي، وفيلم "Cold War"، إلى جانب الفيلم اللبناني "كفرناحوم".

الأجدر بالفوز: يري النقاد ان هناك فرصة كبيرة للفيلم البولندي "Cold War" للفوز بجائزة "أفضل فيلم أجنبي" نظراً لنجاحه مؤخراً في لفت أنظار النقاد والسينمائيين حول العالم للمستوي الفني المميز للفيلم.

أفضل تصوير سينمائي:

الفائز: سيكون المخرج المكسيكي، ألفونسو كوارون، هو الفائز الأكبر هذا العام، والذي قام بنفسه بتصوير الفيلم بالكامل، وسط منافسة شرسة من قبل المخرج البولندي، بافل بافليكوفسكي والمرشح بقوة لمنافسة قوية بينه وبين كوارون.

الأجدر بالفوز: يتوقع التقرير فوز فيلم الدراما "Cold War" بالجائزة وذلك نظراً لنجاح مخرج الفيلم في ظهور الصورة على أكمل وجه وقدرته الإخراجية التي ساعدت مدير تصوير الفيلم، لوكاش زال، على إخراج أفضل ما في جعبته.