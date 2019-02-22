توافد جمهور كبير على حفل عمرو دياب بجامعة مصر الليلة

عمرو دياب

كتبت_إسراء البيهوني

بدأت قبل قليل، الاستعدادات النهائية لحفل الهضبة عمرو دياب، الذي من المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة 22 فبراير بأرض ملاعب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.

وبدأ جمهور عمرو دياب في التوافد بأعداد كبيرة على مقر الحفل، الذي أصبح شبه ممتلئ ولا يزال المزيد يتوافدون، في

الوقت الذي تجري فيه اختبارات الصوت والإضاءة والألعاب النارية، قبل صعود الهضبة على خشبة المسرح.

وتم طرح عدد محدود من تذاكر حفل عمرو دياب، وذلك نظرًا لأن المكان المقام به الحفل لا يتسع سوى لـ

8 أو 10 آلاف فرد وتترواح أسعار التذاكر ما بين 400 جنيه للجمهور من الواقفين في المساحة أمام خشبة المسرح و750، 1000 جنيه للفرد في المنطقة المخصصة لـ vip.

وينتظر أن يشدو عمرو دياب خلال الحفل بباقة متنوعة من أجمل وأروع أغانيه القديمة والحديثة، لاسيما أغاني ألبومه الأخير "كل حياتي" الذي طرحه في الموسم الصيفي لعام 2018.

