توافد جمهور كبير على حفل عمرو دياب بجامعة مصر الليلة

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بدأت قبل قليل، الاستعدادات النهائية لحفل الهضبة عمرو دياب، الذي من المقرر إقامته مساء اليوم الجمعة 22 فبراير بأرض ملاعب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا.
وبدأ جمهور عمرو دياب في التوافد بأعداد كبيرة على مقر الحفل، الذي أصبح شبه ممتلئ ولا يزال المزيد يتوافدون، فيالوقت الذي تجري فيه اختبارات الصوت والإضاءة والألعاب النارية، قبل صعود الهضبة على خشبة المسرح.
وتم طرح عدد محدود من تذاكر حفل عمرو دياب، وذلك نظرًا لأن المكان المقام به الحفل لا يتسع سوى لـ
وينتظر أن يشدو عمرو دياب خلال الحفل بباقة متنوعة من أجمل وأروع أغانيه القديمة والحديثة، لاسيما أغاني ألبومه الأخير "كل حياتي" الذي طرحه في الموسم الصيفي لعام 2018.
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