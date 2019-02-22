تشديدات أمنية قبل بدء حفل عمرو دياب في جامعة مصر

عمرو دياب كتبت_إسراء البيهوني بدأ منذ قليل توافد الجماهير لحضور حفل الميجا ستار عمرو دياب بـ جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والذي نفدت تذاكره قبل ساعات. تذاكره قبل ساعات. وتشهد الجامعة تشديدات أمنية منعًا لإثارة الشغب وتجنب حدوث أي مشاكل بسبب تدفق الجماهير التي تنتمي غالبيتها العظمى لفئة الشباب. ويقدم عمرو دياب خلال الحفل بعض أغنيات ألبومه الأخير كل حياتي، وميدلي أشهر أغانيه القديمة والحديثة.

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