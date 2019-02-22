الليلة.. ستوديو وان ينطلق على شاشة مصر الأولى

تنطلق مساء اليوم الجمعة أولى حلقات برنامج "ستوديو وان" على شاشة قناة مصر الأولى، ضمن خريطة التطوير التي تشهدها القناة، وهو منتقديم الإعلامي شريف نور الدين، والإعلامية رويدا هشام.
يتناول البرنامج كل أخبار الفن ومشاهير العالم من
"ستديو وان" يذاع يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، عبر قناة مصر الأولى، في تمام الساعة السابعة مساءً.
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