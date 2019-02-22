نانسي عجرم تفاجئ الجمهور وتطرح “قلبي بيسأل عيني” بنسخة جديدة

متابعة بتجـــــــــــــــــرد: طرحت النجمة اللبنانية نانسي عجرم نسخة ريمكس لأغنية “قلبي بيسأل عيني” من ألبوم “حاسة بيك”.
الأغنية أطلقتها نانسي حصريًا عبر موقع وتطبيق “أنغامي” في مفاجأة مميّزة للجمهور ومحبّيها.
وحققت نسخة الريمكس الخاصة بالأغنية انتشارًا واسعًا فور إصداراها فتصدّرت قائمة الأغاني الأكثر استماعًا وتحميلًا في الوطن العربي.
أغنية “قلبي بيسأل عيني” هي من كلمات أمير طعيمة، ألحان خالد عزّ وتوزيع طارق مدكور وهي من الأغنيات المصرية الجميلة التي تقدّم بها نانسي عجرم الطرب الشعبي بقالب شبابي راقص.
الجدير ذكره أن ألبوم “حاسة بيك” يواصل تحقيق نجاحات كبيرة منذ طرحه في الأسواق قبل عامين.
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