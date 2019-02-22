انغام تتجاهل أخبار زواجها من أحمد إبراهيم.. وتستعرض خاتم زواجها في الكويت!

يبدو أن الفنانة المصرية انغام قررت أن لا تتدخل في جميع المهاترات والأخبار التي تدور حول زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، حيث التزمت انغام الصمت ولم تُعلق على الأخبار واكتفت بالاحتفال بألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا".

واحيت الفنانة المصرية يوم أمس الخميس حفل غنائي ضمن مهرجان هلا فبراير في الكويت، قدمت من خلاله أجدد اغانيها مُتألقة بفستان طويل باللون الكحلي، وحرصت انغام خلال الحفل على ارتداء دبلة الزواج وإظهارها بشكل واضح وهو الأمر الذي اعتبره الكثير انه تأكيد على خبر زواجها على طريقتها الخاصة.

يُشار إلى ان ياسمين عيسى زوجة الموزع أحمد ابراهيم قد رفعت دعوى طلاق ضد احمد إبراهيم بعد اتشار خبر زواجه من انغام، وتعتبر هذه الزواجه الرابعة للفنانة انغام، الأولى كانت من مهندس الصوت مجدي عارف، والثانية من الموزع الموسيقي فهد، اما الثالثة كانت من الفنان احمد عز، والتي تمت بشكل سري ولم يتم الكشف عنها إلا بعد انفصالهما وتسريب عقد الزواج.