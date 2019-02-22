شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الفيلم المثلى عن مايكل جاكسون.. قنوات "HBO" تقف أمام القضاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد عرضها الفيلم الوثائقى الذى يحمل أسم LEAVING NEVERLAND والذى يشوه سمعة مايكل جاكسون ويعرض حياته الجنسية المثلية، قرر ورثة ملك البوب الراحل رفع قضية على شبكة قنوات HBO لإذاعتها الفيلم المسئ.

ووصف ورثة ملك البوب الراحل، الفيلم المسئ بأنه يشوه سمعة مايكل جاكسون خاصة بعد وفاته وعدم مقدرته على الرد والدفاع عن نفسه، بالإضافة الى استنادهم لأشخاص مجهولين الهوية فى التوثيق بحد وصفهم.

وفقًا لمجلة TMZ، فإن الشبكة الأمريكية ستتعرض للمسألة القانونية، استناداً للنص الذى وقعه ملك البوب الراحل مع الشبكة عام 1993 والذى ينص على "يجب ألا تقدم HBO أي ملاحظات تسيء للفنان أو أي من ممثليه أو وكلائه أو ممارساته التجارية أو القيام بأي عمل قد يضر أو ينقص أو يخفض أو يقلل من سمعة الفنان أو صورته العامة".

وبالتالى فأن المسألة القانونية التى يسعى لتطبيقها ورثة ملك البوب الراحل ستدفع الشبكة لحذف الفيلم الوثائقى المسئ والاعتذار لورثة مايكل جاكسون، بحسب ما صرح به بعض النقاد.

يذكر أن الفيلم الوثائقي " LEAVING NEVERLAND " عرض ضمن فعاليات مهرجان " Sundance Film Festival " والعمل يتهم جاكسون بشكل واضح بالتحرش جنسيا بالأطفال، وبمجرد عرضه بالمهرجان أكد عدد من النقااد الفنيين أن العمل يحتوي علي عدد من التفاصيل المزعجة أكثر مما تخيله الكثيرون.