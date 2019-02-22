صورة| روجينا: هذا حسابي الوحيد على فيس بوك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشرت الفنان روجينا عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك" منشور تعلن من خلاله عدم امتلاكها لأي حسابات على موقع فيس بوك إلا هذا الحساب الموثق.

وكتبت روجينا:"ليس لي أي حسابات على الفيس بوك سوى هذا الحساب الرسمي الموثق، وأي أكونت تاني ليس لي أي علاقه به".

يُذكر أن الفنانة روجينا قدمت في رمضان الماضي مسلسلي "كلبش 2" مع الفنان أمير كرارة، و"ضد مجهول" مع غادة عبد الرازق.