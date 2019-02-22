صور| مصطفى شعبان بين 3 نساء في "أبو جبل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

يواصل الفنان مصطفى شعبان تصوير مسلسله الجديد "أبو جبل"، الذي يخوض به السباق الرمضاني المقبل، بعد النجاح الكبير الذي حققه بمسلسل "أيوب"، العام الماضي.

شعبان قرر أن يدخل سباق رمضان هذا العام مع مؤلف "أيوب" نفسه السيناريست محمد سيد بشير والمخرج ذاته أحمد صالح، على الرغم من إطلاق شعبان مسابقة بين متبايعه على تويتر، لكتابة أعمال، لكنه لم يأخذ بنتيجة المسابقة وبعد يومين من الإعلان عن المسابقة، أعلن دخوله مسلسل "بيت راضي"، الذي تغير اسمه لاحقا إلى "أبو جبل".

وتعاقدت شركة سينرجي، المنتجة للمسلسل، مع عدد من النجوم لمشاركة مصطفى شعبان بطولة المسلسل، البداية مع الفنانة عائشة بن أحمد، التي تألقت في رمضان الماضي في مسلسل "نسر الصعيد" مع محمد رمضان، وتلعب دور "مريم" في المسلسل، وهو التعاون الأول الذي يجمعها بالفنان مصطفى شعبان.

إلى جانب عائشة بن أحمد، تعاقدت الشركة مع الفنانة نجلاء بدر، والفنانة مريم حسن، ليصبح مصطفى شعبان بين ثلاثة نساء في المسلسل، ويلعب "شعبان" في المسلسل شخصية "راضي أبو جبل"، وتدور الأحداث حول عائلة واحدة هي "أبو جبل"، ويمر "شعبان" بالعديد من الأزمات، التي تجعله يفقد السيطرة على نفسه، ويواجه العديد من المشاكل، ويتكتم "شعبان" ومؤلف العمل محمد سيد بشير على تفاصيل المسلسل.

ويشارك في بطولة العمل دياب، ومحمود البزاوى، ومحمد على رزق، وغفران محمد، وحسن حسني، عايدة رياض، وعدد من نجوم الفن.