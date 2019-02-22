في مئويتها.. "عشوب" يتحدث عن سبب غيرة "الشعراوي" من تحية كاريوكا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

في مثل هذا اليوم من 100 عام، وُلدت بدوية تحية محمد علي النيداني كريم في مدينة الإسماعيلية التي سافرت إلى القاهرة حبًا في الفن لُتصبح تحية كاريوكا، واحدة من أعظم فنانات وراقصات مصر على مر العصور، وواحدة من أكثر الفنانات في مصر اللاتي جمعن بين الغزارة وجودة الأعمال.

في حلقة من برنامج "ممنوع من العرض" التي قدمها الماكيير الشهير محمد عشوب، قال "عشوب"، إن علاقة صداقة وطيدة جمعت بين الفنانة تحية كاريوكا، والشيخ محمد متولي الشعراوي.

وأكد "عشوب" في إحدى حلقات البرنامج، الذي عُرض عبر شاشة الحياة الفضائية منذ 5 سنوات، أنه بعد استيلاء فايز حلاوة، زوج تحية كاريوكا، على شقتها بالجيزة، أقامت دعوى قضائية لاسترداد الشقة، إلا إن "تحية" رفضت حضور الجلسات.

وسألها الشيخ الشعراوي لماذا لا تحضر الجلسات، فأجابته: "يا مولانا، فايز راجل متجوز وعنده بنت ومعندوش شقة، هياخدهم ويروح بيهم فين، هو هيتبهدل، وأنا خلاص كبرت ولا أقدر أنضف الشقة ولا أصرف عليها، والشقة اللي أنا قاعدة فيها كويسة".

وأضاف "عشوب" وقتها قال الشيخ الشعراوي: "أنا ابتديت أغير منك يا تحية، ابتدا يتبنى ليكي قصور في الجنة ملهاش عدد".

فصل آخر من فصول العلاقة بين تحية كاريوكا والشيخ الشعراوي، حين وجدت تحية كاريوكا طفلة صغيرة عند باب شقتها فذهبت بها للشيخ الشعراوي وكانت وقتها في أواخر عمرها، فقال لها :"ربيها هتاخد بإيدك للجنة"، وكانت دائمًا ما تقول "أنا خلفت وأنا عندي سبعين سنة".