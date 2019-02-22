فيديو| قبل يومين من إعلان الفائزين.. نادين لبكي عن ترشحها للأوسكار: "حلم وتحقق"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

نشرت المخرجة اللبنانية العالمية، نادين لبكي، فيديو عبر حسابها الرسمي على "انستجرام"، والتي ظهرت خلاله وهي في حديث خاص مع أكاديمية الفنون وعلوم الرسوم المتحركة "الأوسكار"، والتي قامت بترشح فيلمها "كفرناحوم" لجائزة أفضل فيلم أجنبي.

وعبرت نادين عن سعادتها بالوصول للقائمة النهائية لفئة "أفضل فيلم أجنبي"، وهو ما حلمت به منذ صغرها، وكانت دائماً ما تشاهد كل حفلات توزيع الجوائز مع شقيقتها، وقالت إنه بمثابة حلم وتحقق بالنسبة لها، وإنها لازالت لا تصدق النجاح الذي وصلت له بعد سنوات طويلة.

وحقق فيلم "كفرناحوم" نجاحاً عالمياً فور عرضه لأول مرة ضمن المسابقة الرسمية لفعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الأخيرة العام الماضي، وفوزه بجائزة "لجنة التحكيم"، ليتم ترشيحه بعدها لعدد من الجوائز منها جائزتي "بافتا البريطانية" و"جولدن جلوب" كأفضل فيلم أجنبي في العام وسط منافسة شرسة لعدد من الأعمال السينمائية الهامة.

تدور أحداث الفيلم في إحدى المناطق التابعة للعالم العربي، التي تقع تحت أزمات سياسية واجتماعية طاحنة، يتتبع الفيلم حياة طفل يعيش في قرية فقيرة، ويقرر التمرد على نمط الحياة فيها، ويقوم برفع دعوى قضائية ضد والديه.

يُذكر أن حفل توزيع جوائز الأوسكار سيُقام في دورته الـ91 هذا العام بمدينة لوس أنجلوس الأمريكية مساء يوم الأحد المُقبل، وسيمتد حتى الساعات الأولى من صباح يوم الاثنين.