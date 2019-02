جوائز أوسكار 2019: التفاصيل كاملة من الألف إلى الياء

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 فبراير 2019 07:33 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن الحدث الأبرز والأهم في العالم ومجال السينما تحديدًا، وهو حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ91 الذي سيقام في 24 شباط/فبراير.



أين يمكن مشاهدة الحفل:

الحدث الذي سيبدأ الأحد الساعة الثامنة مساءً بتوقيت هوليوود، سيُعرض على شاشة قناة ABC، كما يمكن لرواد الإنترنت مشاهدة الحدث على هذا الموقع ABC.go.com.

ويبدأ وصول النجوم والنجمات إلى السجادة الحمراء، الساعة السادسة والنصف بتوقيت هوليوود أيضًا، على أن تنقل أيضًا قناة E! لحظات الوصول إلى السجادة الحمراء ابتداءً من الساعة الخامسة عصرًا، حيث سيكون على النقل المباشر كل من Ryan Seacrest وGiuliana Rancic.



من سيقدّم الحفل:

إنها المرة الأولى منذ عام 1989 التي سيقام فيها حفل الأوسكار من دون مقدم رئيسي للحفل.

وكان التقديم قد عُرض في بداية الأمر على الممثل العالمي دوين جونسون Dwayne Johnson المعروف بـ ذا روك The Rock، والذي رفض بسبب انشغاله بتصوير جزء جديد من فيلمه جومانجي Jumanji.

وبعد ذلك أعلنت أكاديمية الفنون السينمائية ، عن المجموعة الأولى لمقدمي جوائز الأوسكار، بعد اتهامات بأنها ضغطت على الممثلين لتفادي التقديم في احتفالات جوائز أخرى التي تقام قبل حفل الأوسكار 2019.

وتضمنت قائمة المقدمين الأولى، كلًّا من أكوافينا Awkwafina نجمة فيلم Crazy Rich Asians، وكونستانس وو Constance Wu ، ومقدمي Golden Globes السابقون تينا فاي Tina Fey وآمي فوهلر Amy Poehler ، وعددًا من الممثلات اللواتي سبق وفزن بالجائزة، مثل: بري لارسون Brie Larson، وتشارليز ثيرون Charlize Theron، بالإضافة إلى النجم دانيال كريغ Daniel Craig ، وكريس إيفنز Chris Evans ، وووبي غولدبرغ Whoopi Goldberg ، وجنيفر لوبيز Jennifer Lopez، ومايا رودولف Maya Rudolph، وأماندا ستينبيرغ Amandla Stenberg، وتيسا طومبسون Tessa Thompson.



كم سيستمر حفل الأوسكار:

من المفترض أن يستمر حفل الأوسكار مدة 3 ساعات، إلا أنه من المتوقع أن يمتد إلى أكثر من ذلك.

وفي هذا السياق طلبت إدارة الأكاديمية من النجوم الذين سيعتلون المسرح بعد الفوز، أن تكون كلمتهم عاطفية إنما مختصرة، كما حددت لهم مدة 90 ثانية للقيام من مكانهم والتوجه نحو المسرح لاستلام جائزتهم.

كما اقترحت الإدارة أن تقدم 4 جوائز خلال الاستراحة التي تُعرض خلالها على شاشة ABC إعلانات تجارية، على أن تُعرض في نهاية الحفل بشكل سريع ومعدل، أسماء الفائزين، ولكنّ George Clooney وBrad Pitt أجبرا الإدارة على التراجع عن هذا القرار.



يشار إلى أنّ الحفل سيشهد غناء النجمة العالمية ليدي غاغا Lady Gaga والممثل برادلي كوبر Bradley Cooper للمرة الأولى على المسرح، بعد فيلمهما "A Star Is Born".

وهذه قائمة مفصلة بترشيحات حفل الأوسكار لعام 2019:



جائزة الأوسكار لأفضل فيلم:

BlacKkKlansman

Black Panther

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Roma

A Star Is Born

Vice



جائزة الأوسكار لأفضل مخرج:

ألفونسو كوارون، "روما"

سبايك لي، "BlacKkKlansman"

آدم مكاي، "Vice"

بافل بافليكوفسكي، “Cold War

يورجوس لانثيموس، "The Favorite"



جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة:

ياليتزا أباريسيو، "Roma"

غلين كلوز، "The Wife"

أوليفيا كولمان، "The Favourite"

ليدي جاجا، "A Star Is Born"

ميليسا مكارثي، "؟Can You Ever Forgive Me"

جائزة الأوسكار لأفضل ممثل:

كريستيان بايل، "Vic "

برادلي كوبر، "A Star Is Born"

ويليم دافو، "At Eternity’s Gate "

رامي مالك، "Bohemian Rhapsody "

فيجو مورتنسن، "Green Book "



جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة:

إيمي أدامز، Vice

مارينا دي تافيرا، Roma

ريجينا كنغ، If Beale Street Could Talk

إيما ستون، The Favourite

راشيل وايز، The Favourite



جائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد:

ماهرشالا علي، Green Book

آدم درايفر، BlacKkKlansman

سام إليوت، A Star Is Born

ريتشارد إي غرانت، Can You Ever Forgive Me

سام روكويل ، Vice



جائزة الأوسكار لأفضل تصميم أزياء:

The Ballad Of Buster Scruggs

Black Panther

The Favourite

Mary Poppins Returns

Mary Queen Of Scots



جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج:

BlacKkKlansman

Bohemian Rhapsody

The Favourite

Green Book

Vice



جائزة الأوسكار لأفضل موسيقى تصويرية:

Black Panther

BlacKkKlansman

If Beale Street Could Talk

Isle Of Dogs

Mary Poppins Returns



جائزة الأوسكار لأفضل مونتاج صوتي:

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

A Quiet Place

Roma

جائزة الأوسكار لأفضل خلط أصوات:

Black Panther

Bohemian Rhapsody

First Man

Roma

A Star Is Born



جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة قصير:

Animal Behavior

Bao

Late Afternoon

One Small Step

Weekends



جائزة الأوسكار لأفضل فيلم حي قصير:

Detainment

Fauve

Marguerite

Mother

Skin



جائزة الأوسكار لأفضل كتابة لسيناريو مقتبس:

The Ballad of Buster Scruggs

BlacKkKlansman

؟Can You Ever Forgive Me

If Beale Street Could Talk

A Star Is Born



جائزة الأوسكار لأفضل مكياج وتصفيف شعر:

Border

Mary Queen of Scots

Vice



جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية:

All The Stars من Black Panther

I’ll Fight من RBG

The Place Where Lost Things Go من Mary Poppins Returns

Shallow من A Star Is Born

When A Cowboy Trades His Spurs For Wings من The Ballad

of Buster Scruggs



جائزة الأوسكار لأفضل تصميم إنتاج:

Black Panther

First Man

The Favourite

Mary Poppins Returns

Roma



جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي:

Capernaum

Cold War

Never Look Away

Roma

Shoplifters



جائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة:

Incredibles 2

Isle of Dogs

Mirai

Ralph Breaks the Internet

Spider-Man: Into the Spider-Verse



جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي:

Free Solo

Hale County This Morning

Minding the Gap

Of Fathers and Sons

RBG



جائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي (قصير):

Black Sheep

End Game

Lifeboat

A Night at the Garden

Period. End of Sentence



جائزة أوسكار لأفضل سيناريو أصلي:

The Favourite

First Reformed

Green Book

Roma

Vice





جائزة الأوسكار أفضل تصوير سينمائي:

Cold War

The Favourite

Never Look Away

Roma

A Star Is Born



جائزة الأوسكار لأفضل تأثيرات بصرية:

Avengers: Infinity War

Christopher Robin

First Man

Ready Player One

Solo: A Star Wars Story

