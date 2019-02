الأفلام السينمائية في دور العرض السعودية هذا الأسبوع

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 فبراير 2019 07:33 مساءً - في الرياض سينما فوكس:



اسم الصالة: IMAX.



الأفلام المعروضة:



Glass «جلاس».



نوعه: رعب.



العرض مخصص للرجال وللعائلات.



اسم الصالة: العادية.



الأفلام المعروضة:



How To Train Your Dragon «هاو تو تراين يور دراجون»



نوعه: رسوم متحركة.



مخصص للعائلات.



اسم الصالة: العادية.



الأفلام المعروضة:



On The Basis Of sex



«على أساس التفرقة الجنسية».



نوعه: دراما وتشويق.



العرض مخصص للعائلات وللرجال.



اسم الصالة: العادية.



الأفلام المعروضة:



The Mule «ذا ميول».



نوعه: جرائم.



العرض مخصص للعائلات وللرجال.



اسم الصالة: العادية.



الأفلام المعروضة:



Instant Family



«إنستانت فاميلي».



نوعه: كوميدي.



العرض مخصص للعائلات.



اسم الصالة: العادية.



الأفلام المعروضة:



Aquaman «أكوامان».



نوعه: خيالي.



العرض مخصص للعائلات.



اسم الصالة: IMAX.



الأفلام المعروضة:



Deep Blue Sea



«ديب بلو سي».



نوعه: إثارة وتشويق.



العرض مخصص للعائلات.



اسم الصالة: IMAX.



الأفلام المعروضة: «المهراجا».



نوعه: كوميدي عربي.



العرض مخصص للعائلات.



اسم الصالة: العادية.



الأفلام المعروضة:



The Candy Murder



«ذا كاندي مردر».



نوعه: أكشن.



العرض مخصص للعائلات وللرجال



سينما AMC



في مركز الملك عبدالله المالي تعرض الأفلام التالية:



اسم الصالة: AMC.



الأفلام المعروضة: On The Basis Of sex «على أساس التفرقة الجنسية».



نوعه: دراما تشويقية.



اسم الصالة: AMC.



الأفلام المعروضة:



Glass «جلاس».



فيلم الأسبوع: Glass «جلاس»



فيلم Glass 2019، تكملة لفيلمَي المخرج «م. نايت شيامالان» بعنوان Unbreakable من إنتاج 2000، وSplit من إنتاج 2016. وتدور أحداث الفيلم بعد نهاية أحداث فيلم Split، حيث يكتشف جلاس أن دن يلاحق كرامب، وهو متجلٍّ في هيئة وحش، بينما يظهر في الوقت نفسه شبح لبرايس حاملاً سراً بالغ الخطورة لكليهما.



وقد حقق أول «تريلر» للفيلم أكثر من مليوني مشاهدة في أول أيام عرضه ليؤكد حقيقة واحدة، أن الجزء الثاني من فيلم Split أحد أكثر الأفلام المنتظرة في 2019، فبعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، وتصدره شباك التذاكر الأميركية، ازداد حماس الجمهور لرؤية تطور أحداثه، ومعرفة كيف سينجح الوحش في الهروب والاختفاء بقواه الخارقة، وفي الجزء الجديد يقدم المخرج إجابات عن الأسئلة التي حيَّرت الجمهور.



وتدور أحداثه عن تحالف الأشرار من أفلام سابقة قدمها المخرج، منها Split وUnbreakable ويقوم بالأدوار أبطاله جيمس مكفوي، وصامويل إل جاكسون، وبروس ويليس، ومعاً يحاولون الهرب من السجن مستخدمين قواهم الخارقة.



الفيلم من تأليف وإخراج «شيامالان»، وبطولة سارة بولسون، وآنيا جوي، وإنتاج شركتي يونيفرسال وديزني، واستغرق تصوير الفيلم 39 يوماً، على الرغم من أن الفكرة استغرقت من المخرج 19 عاماً لتنفيذها.



19 جائزة رصيد «كفرناحوم» قبل منافسات الأوسكار



حصد فيلم «كفرناحوم» للمخرجة اللبنانية نادين لبكي جائزة الجمهور في الدورة 48 لـ«مهرجان روتردام» السينمائي، إذ عُرض في قسم «الأضواء»، ليزيد رصيده من الجوائز العالمية إلى 19 جائزة أبرزها جائزة لجنة تحكيم مهرجان «كان» السينمائي في دورته الأخيرة بفرنسا، وجائزة الجمهور في «مهرجان سراييفو» للأفلام السينمائية، وجائزة الجمهور في مهرجان «جينت»، وجائزة الجمهور لأفضل فيلم روائي في «مهرجان ملبورن» للأفلام السينمائية، كما فاز بطل الفيلم بجائزتين كأفضل ممثل إحداهما في مهرجان «أنطاليا» السينمائي والأخرى في المكسيك.



«كفرناحوم»، ترشح للقائمة القصيرة لـ«جائزة أوسكار» أفضل فيلم أجنبي، كما ترشح لجائزة «غولدن غلوب».



جوائز «مهرجان صندانس» الأميركية



فاز الفيلم السوري «عزيزة» للمخرجة سؤدد كعدان بجائزة لجنة التحكيم الكبرى للفيلم القصير في جوائز «مهرجان صندانس» السينمائي Sundance كأفضل فيلم في قسم الأفلام القصيرة، كما حاز الفيلم السعودي القصير «الدنيا حفلة» للمخرج السعودي رائد السماري جائزة لجنة تحكيم عن فئة الأفلام القصيرة - الرواية الدولية.



الفيلم السوري «عزيزة» أدى دور البطولة فيه النجمان كاريس بشار وعبدالمنعم عمايري، وهو من نوع الكوميديا السوداء التي تناولت حياة لاجئين سوريين، بينما الفيلم الكوميدي القصير «الدنيا حفلة» للمخرج السعودي رائد السماري، فتدور أحداثه في مدينة الرياض حول الشابة المدللة دنيا التي تخطط لحفل مثالي لتخرجها، لكن تصادفها سلسلة من المشاكل بسبب مساعدتها، والفيلم من بطولة سارة بالغنيم ورهف.



اخترنا لكم



فيلم



«نادي الرجال السري»



بعد خمس سنوات من الغياب عن الشاشة الكبيرة منذ أطلق فيلمه الأخير «الفيل الأزرق»، يعود النجم كريم عبد العزيز إلى جمهوره، ولكن من الباب القديم «الكوميديا» بعد عدة أفلام تنتمي لتصنيف الإثارة والتشويق، وحتى الآن تنحاز الإيرادات لاختيار كريم، إذ احتل صدارة قائمة أفلام إجازة نصف العام الدراسي، محققاً 13 مليون جنيه في أسبوعه الأول، داخل مصر فقط، علماً أنه عُرض في دول عربية عدة بالتوقيت نفسه.



«نادي الرجال السري» من تأليف أيمن وتار ومن بطولة كريم عبد العزيز، غادة عادل، ماجد الكدواني، نسرين طافش وبيومي فؤاد، ومن إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج لؤي عبدالله ووائل عبدالله. تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول مكان ما يقرر بعض الرجال التجمع فيه، ويطلقون عليه «نادي الرجال السري»، حيث يساعد طبيب الأسنان أدهم (كريم عبدالعزيز) مجموعة من أصدقائه الرجال في الانضمام إلى النادي، وذلك على إثر توتّر علاقته مع زوجته (غادة عادل) بعد زواج استمر ﻷكثر من عشر سنوات، فتصاب بفجوة كبيرة وتلجأ إلى مراقبته طوال الوقت في مفارقات كوميدية.



إذا كنت شاهدت الفيلم، شاركنا التقييم على الخليج 365.نت sayidaty.net قسم سينما وتلفزيون



| هل تفضل استمرار كريم عبد العزيز في أفلام الكوميديا: (1-5)



| انتقادات كثيرة طالت أداء غادة عادل في الفيلم باعتبارها غير مناسبة للشخصية، فما تقييمك:(1-5)



| الممثلة نسرين طافش في ظهورها الأول عبر السينما المصرية تستحق كم درجة إجادة: (1-5)



| مَن الأكثر إضحاكاً في الفيلم بيومي فؤاد أم ماجد الكدواني؟



76 ناقداً من 33 دولة



لتقييم حصاد السينما العربية في 2018



بدأ 76 ناقداً من 33 دولة حول العالم مشاهدة الأفلام العربية الروائية والوثائقية التي تم إنتاجها في 2018، عبر موقع Festival Scope بهدف ترشيح الأفلام وصناعها للنسخة الثالثة من جوائز النقاد السنوية التي ينظمها مركز السينما العربية، على أن يتم الإعلان عن الفائزين خلال الدورة المقبلة من «مهرجان كان» السينمائي.

12