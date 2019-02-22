كلوي كارداشيان تنفصل عن حبيبها بعد اكتشاف خيانته لها مع أقرب صديقة لشقيقتها

كشف موقع TMZ أن نجمة تلفزيون الواقع كلوي كارداشيان قد انفصلت بشكل نهائي عن حبيبها تريستان تومسون لاعب كرة السلّة الكندي، بعد خيانته لها بشكل متكرر.

وأفادت مصادر مقربّة للموقع أن صدمة كبيرة شكلّتها هويّة عاشيقة تومسون، اذ تبينّ أن حبيب كلوي قد خانها مع أقرب صديقة لشقيقتها كايلي جينر، وهي جوردن وودز.

وقد شوهد تريستان لآخر مرّة في لوس أنجلوس حيث قضى عيد الحب مع كلوي وابنتهما ترو، ومن بعدها بعدّة أيام قصد حفلة منزلية حيث شوهد وهو يقبّل جوردين وودز، لتكتشف من بعدها حبيبته وتقررّ الإنفصال عنه.

يذكر أن علاقة كلوي كارداشيان وتريستان تومسون شهدت العديد من الإنفصالات والمشاكل بسبب خيانة الـNBA لنجمة تلفزيون الواقع أكثر من مرّة حتّى قبل ولادة طفلتهما “ترو” بأيام.