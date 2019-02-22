شاهد: هدية زوج سارة الودعاني الأولى لطفلهما.. وهكذا احتفلت العائلة

استقبل عبدالوهاب السياف زوج سارة الودعاني طفلهما الأول سعد بهدية لطيفة كشفت عنها زوجته فنانة المكياج السعودية المعروفة من خلال حسابها عبر “سناب شات”.

فقد قدم “هوبي سياف” لزوجته باقة ورد لطيفة بالإضافة لعلبة كبيرة من حلوى الشوكولاتة المزينة بلفافات زرقاء ودمى على شكل أطفال حديثة الولادة مزينة بشرائط زرقاء، حيث علقت سارة الودعاني على الهدية بقولها: “ياحبيبي يا أبو سعد.. قلبي يا بو سعد.. هذه كلها علشان سعودي” ثم بدا من المقطع أنها بدأت في البكاء تأثراً بالهدية، قبل أن تنشر مقطع صوتي آخر لطفل يهنئها بالولادة، وعلقت عليه بجملة “أول صديق لسعد”.

ثم نشرت فنانة المكياج السعودية عبر حسابها مجموعة من الصور لوالدتها وأشقائها برفقة طفلها الرضيع بالإضافة لبعض الهدايا التي تلقتها من صديقاتها المقربات فور انتشار خبر ولادتها، كما حرص الأشقاء على نشر صورهم على حساباتهم الخاصة وهم يحتفلون بميلاد الصغير سعد.

وكانت سارة الودعاني قد أعلنت خبر ولادتها مساء أمس عبر حسابها على “انستقرام” بصورة تجمعها برضيعها فور انتهاء ولادتها، حيث كتبت في تعليقها: ”

وقد كشفت الصورة الأولى لسارة الودعاني ومولودها الأول أنها أنجبت ذكراً وأطلقت عليه اسم سعد وقد أرفقت هي الصورة بعد أن شاركت بها متابعيها بتعليق قالت فيه: “الحمدلله اللذي تتم بنعمه الصالحات رزقت بمولودي الأول ( سعد ) اللهم اجعله من عبادك الصالحين 20/2”.