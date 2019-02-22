مسلسل “ما فيّ” يجذب الجمهور.. وصادق الصبّاح يعلّق

شكر المنتج صادق الصبّاح، صاحب شركة الانتاج الرائدة “صبّاح اخوان”، فريق عمل مسلسل “ما فيّ” على النجاح الذي يحققه العمل في لبنان والدول العربية.

واتخذ “الصبّاح” من حسابه الخاص عبر موقع تويتر منبراً ليغرد قائلاً: “مسلسل “ما فيّ” عامل حالة تفاعل مهمة بلبنان والوطن العربي. شكر لفريق العمل على تعبهم وتهنئة على نجاحهم والف شكر لمجهودهم المضاعف”.

ويحقق مسلسل “ما فيّ”، الذي يعرض يومياً عبر شاشة MTV من الاثنين الى الجمعة بعد نشرة الأخبار المسائية، نجاحاً مميزاً وحالة استثنائية على مواقع التواصل الاجتماعي حيث يظهر التفاعل الكبير خلال عرض الحلقات مع الشخصيات المشاركة في العمل.

المسلسل من انتاج شركة الصبّاح للاعلام، اخراج رشا شربتجي، تأليف الكاتبة كلوديا مرشيليان، بطولة فاليري ابو شقرا، معتصم النهار، احمد الزين، زينة مكي، بيار داغر، كارلا بطرس، إلسا زغيب، ليليان نمري، يوسف حداد وغيرهم. ويتألف من 60 حلقة.

وتخوض شركة “صبّاح أخوان”، السباق الرمضاني لعام 2019، بسلسلة من الاعمال الدرامية، في لبنان “خمسة ونص” و “الهيبة – الحصاد”. في مصر “ولد الغلابة” و “فكرة بمليون جنيه”. في سوريا “دقيقة صمت”.

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