مي العيدان: وضعتُ "عبودكا" في قائمة "البلوك".. ولن أسمح له بالتّجاوز!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفتْ الإعلامية الكويتية، مي العيدان، أنّها قامت بوضع مواطنها المدوّن، ونجم مواقع التواصل الاجتماعيّ الكويتيّ، عبدالله الجاسر، الشّهير بـ"عبودكا" ضمن قائمة "البلوك" الخاصّة بها على كلّ مواقع التواصل الاجتماعيّ، وكذلك رقمه على الهاتف، بعد تجاوزه في حقّها.

وأوضحتْ مي العيدان، ببرنامجها "كشف حساب" أنّ الخلاف نشب بينهما، بعد استضافتها للمحامي بشار النصار، الذي قام برفع دعوتين قضائيتين على عبودكا، ممّا أثار غضبه، وعاتبها أنّها قامت بإجراء لقاء معه، وكأنّه قام بشراء القناة.

وأضافتْ الإعلامية الكويتية، أنّ عبودكا قام بمهاتفتها بعد الحلقة، وتحدّث معها بأسلوب غير لائق، موضحةً، أنّ تعاملها معه بأسلوب بسيط لا يعني أنْ يتجاوز بحقّها، أو يقوم بالرّكوب على أكتافها.

وأكّدتْ العيدان، أنّها لا تنتظر منه اعتذارًا، ولا ترغب في أنْ يأتي لها أيّ ضيف مهما كان حجمه، ليظنّ أنّه قام بشراء البرنامج، أو القناة لحسابه، مشيرة، إلى أنّها كانت من الناس، الذين وقفوا بجواره، خلال أزمته الأخيرة.

وكانت مي العيدان، أوّل من استضافتْ عبودكا ببرنامجها "كشف حساب" فور الإفراج عنه، من تهمة الطّعن في الأعراض، بالشكوى التي كانت مقدّمة ضدّه في إدارة الجرائم الإلكترونية، في الكويت.