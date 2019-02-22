نيللي كريم: حياتي الشخصية "كسرتني".. وهكذا دخلتُ مجال التمثيل

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - قالت الفنانة المصرية، نيللي كريم، إنّها تعرّضتْ لصدمات كثيرة في حياتها الشخصية، بسبب حساسيتها المفرطة، معلّقة: "الشغل عمره ما كسرني.. لكن حياتي الشخصية هي اللي كسرتني.. لأني أنا بطبعي شخص حساس جدًا وبتأثر جدًا".

وأضافتْ في تصريحات تلفزيونية: "وفي مواقف صعبة كتير أوي اتعرضت لها في حياتي.. وكنت أوقات كتير بيأس وبقول هرجع تاني إزاي؟".

واستطردتْ: "واللي خلاني أقف على رجلي تاني هي أمي، لأنها شخصية قوية جدًا ودايما رافعة شعار لا تراجع ولا استسلام، دائمًا كانت تقول لي َاشتغلي واخرجي من اللي إنتي فيه.. وبعدها اكتشفت إنه الشغل مهم جدًا، والأهم إن صحابك الي حواليك يكونوا بيحبوك من قلبهم دي أكبر نعمة".

أمّا عن كيفية دخولها إلى عالم التمثيل، قالت: "أنا دخلت التمثيل لوحدي، كان في مرة كنت مشاركة في حفلة من الحفلات بتاعت التلفزيون وبقدم عرض باليه، وشافني المخرج يحيى العلمي، وقال إحنا بندور على حد جديد يعمل الفوازير".

وأوضحتْ: "فعلا في السنة دي كلموني عشان أعمل الفوازير فساعتها كنت حامل واعتذرت.. كلموني السنة اللي بعدها فشاركت في الفوازير بالفعل وعملت ١٥ حلقة، والفنانة ياسمين عبد العزيز عملت الـ٢٥ حلقة الأخرى".

وتخوض الفنانة نيللي كريم، السّباق الرمضانيّ لعام 2019، ببطولة مسلسل جديد، من إنتاج المنتج، جمال العدل، وذلك بعد النجاح الذي حقّقه مسلسلها "اختفاء" العام الماضي، والذي أنتجته شركة "العدل جروب".