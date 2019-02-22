منة شلبي: الفن خصم من حياتي العاطفية

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: صرّحت الفنانة منة شلبي أنها تسعى دائما للتعايش مع اهتمامات الناس ومعرفة ما يفكرون فيه لتجسِّد الأدوار بطريقةٍ معبِّرة عن أصحابه بأقصى درجة ممكنة. لافتة إلى أنها تحرص على الاهتمام بتفاصيل أدوارها بشكلٍ دقيق.

وأكدت خلال ندوة تكريمها بمهرجان أسوان لسينما المرآة التي أدارها الناقد طارق الشناوي، أن الفن خصم من حياتها العاطفية بسبب رغبتها في البحث عن شخص يحترم عملها ويقدِّر ما تقوم به.

وأشارت إلى أنها تعتبر السندريلا سعاد حسني مثلها الأعلى في التمثيل، وكذلك الفنانة عبلة كامل التي قالت أنها تتواجد في منطقة خاصة واستفادت منها على المستوى الشخصي مما قدمته في مسيرتها الفنية. مؤكدة على أنها تشعر بكونها سعيدة الحظ باختيارات أفلامها التي تعاونت فيها مع عدد كبير من المخرجين بينهم رضوان الكاشف الذي قدمها في فيلم "الساحر".

وفيما أعربت عن سعادتها بالتكريم في مهرجان سينما المرأة بدورته الثالثة، أملت بأن تقوم الدولة بمنح الفنانين الشباب جوائزها التقديرية إلى جانب كبار النجوم لتعطيهم دافعاً أكبر.

هذا وأرجعت غيابها عن الدراما الرمضانية المقبلة لعدم وجود النص الدرامي الذي يقنعها. خاصةً وأنها تفضِّل اختيار النص قبل اختيار موعد العرض. لافتة إلى أنها حرصت في السنوات الأخيرة على اختيار الأدوار الصعبة التي تتحدى فيها نفسها، لرغبتها بتقديم ما هو بعيد عن شخصيتها.