شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر لـ"الخليج 365" بعد تعرضه لحادث: "أنا بخير ومفيش إصابات" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طمأن الفنان أحمد زاهر جمهوره ومتابعيه، بعد تعرضه لحادث سير أثناء قيادته لسيارته، وقال فى تصريح خاص لـ ”الخليج 365”: أنا بخير .. وبشكر كل الناس اللى تواصلت معى للاطمئنان على"، لافتا إلى أنه لم يتعرض لأى إصابات.



زاهر

كان أحمد زاهر قد نشر صورة عبر حسابه الشخصى على انستجرام لسيارته بعد أن تهشم الجزء الأمامى منها وعلق: "الحمد لله حتى يبلغ منتهاه الحمد لله قدر الله وما شاء فعل".

من ناحية أخرى، انتهى الفنان أحمد زاهر من تصوير أكثر من نصف مشاهده ضمن أحداث فيلم "زنزانة 7" والذى يشارك فى بطولته مع كل من الفنان نضال الشافعى ومنة فضالى وآخرين، حيث تواجد فريق العمل مؤخرا فى الغردقة لتصوير عدد من المشاهد ومن المقرر استئناف تصويره خلال الأيام المقبلة فى القاهرة .

يجسد بطل العمل الفنان أحمد زاهر ضمن الأحداث شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على أثرها السجن، كذلك يجسد الفنان نضال الشافعى شخصية "منصور"، والذى يدخل السجن أيضا على هامش إحدى القضايا، ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان منصور حربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى، ثم بعد ذلك يرى المشاهد كيف تدخل "ناهد" المحامية، هذا الصراع، خاصة وأنها تلعب شخصية محامية "أُلعوبان" تلعب البيضة والحجر، كذلك سيرى الجمهور علاقة "شجن" الراقصة، والتى تلعب دورها الفنانة منة فضالى ضمن الأحداث.