شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عروض مهرجان "مسرح بلا إنتاج" قبل افتتاحه اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فعاليات مهرجان "مسرح بلا إنتاج" الدولى، اليوم الجمعة، فى دورته التاسعة التى تحمل اسم الفنان الراحل محمد شرف، على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.



مسرح بلا إنتاج

وتضم الدورة التاسعة 13عرضا مسرحيا من دول مصر، العراق،الجزائر، تونس، المغرب، الكويت، الأورجواى، سلوفاكيا، وتقدم العروض على مسارح قصر ثقافة الأنفوشى، ومكتبة الإسكندرية، وهى مسرحيات "اقتربت النهاية" للمخرج صلاح الدالى، "أفراح القبة" للمخرج محمود جمال، "الجوزاء " للمخرج سمير نصرى، "يحكى أن " للمخرج أحمد عماد ( مصر )،"دوغمانية" للمخرج نصار النصار( الكويت )،" الشوط السابع"، للمخرج بيات مرعى ( العراق )،" تشابه أسماء " للمخرج عبدالعزيز أوشناك (المغرب )،" يحدث أن " للمخرج أوس إبراهيم، " ليلة القتلة " للمخرج نادر بلعيد ( تونس )، " تقاسيم شرقية" للمخرج حسين الكيلانى ( الجزائر )، " أنت المدينة " للمخرج كاميل بستريكى( سلوفاكيا)،" ماذا عن النظرة" للمخرج فيرونيكا ماتو( أورجواي).

ويترأس لجنة التحكيم الفنان اليونانى إيفدوكيموس تسولاكيدس،وتضم اللجنة الفنان الكويتى عبدالعزيز صفر، الفنان السعودى إبراهيم عسيرى، الفنانين المصريين الدكتور محمود سامى، الدكتورة إيمان حسنى، محمد مرسى، محمد ميزو.

و من المقرر أن يختتم المهرجان فعالياته الخميس المقبل على خشبة المسرح الكبير بمكتبة الإسكندرية.