شكرا لقرائتكم خبر عن شريف عرفة ينتهى من تصوير المشاهد الأخيرة بفيلم "الممر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى منذ قليل المخرج شريف عرفة من تصوير المشاهد الأخيرة من فيلم "الممر"، الذى يلعب بطولته النجم أحمد عز، حيث صور 10 مشاهد كاملة ، وجاءت المشاهد عبارة عن قذف جوى بالطائرات الحربية للعدو، كما تضمنت المشاهد ضرب المدفعية من أعلى الدبابات الحربية، حيث استخدم عرفة تقنية وتكنيك عالي المستوى فى الكاميرات التى صورت الفيلم.

فيلم "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وشارك فى كتابة السيناريو والحوار أمير طعيمة، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى حرب الاستنزاف، ومن المقرر طرحه بدور العرض السينمائى فى عيد الفطر المقبل، ويشارك فى بطولته، بالإضافة للنجم أحمد عز، النجوم أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسنى، محمد الشرنوبي، محمد جمعة، محمود حافظ، أمير صلاح الدين، أسماء أبو اليزيد والوجه الجديد ألحان المهدى، كما يضم الفيلم هند صبرى، شريف منير، أنعام سالوسة وحجاج عبد العظيم كضيوف شرف، وألّف الموسيقى التصويرية للفيلم الموسيقار عمر خيرت.