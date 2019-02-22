محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قالت الفنانة منة شلبي، إنها سعيدة بتكريمها في حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان أسوان لسينما المرأة.
وأكدت "منة" في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنها سعيدة بشكل أكبر لتكريم الفنانة الكبيرة محسنة توفيق، فهي "ست عظيمة" ومن النجمات الرائدات في عالم السينما.
وأشارت إلى أن اختيار مدينة أسوان لإقامة مهرجان سنوي لسينما المرأة، بمثابة اعتراف بفضل المرأة بشكل عام، وبفضل المرأة الصعيدية القوية بشكل خاص.
يُذكر أن مهرجان أسوان كرّم الفنانة منة شلبي، والفنانة الكبيرة محسنة توفيق، في حفل افتتاح الدورة الثالثة والتي أقيمت يوم ٢٠ فبراير.
كانت هذه تفاصيل خبر منة شلبي لـ"الخليج 365": مهرجان أسوان السينمائي اعتراف بفضل المرأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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