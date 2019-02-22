نجار اعترض يهود مصر على اسم فيلم من أفلامه.. مواقف من حياة محمود شكوكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

مرت أمس ذكرى وفاة الفنان محمود شكوكو، المولود في 1 مايو 1912، وتوفي في 21 فبراير 1985.

وقدم شكوكو خلال مسيرته أكثر من 100 عمل، بداية من عام 1944 وحتى عام 1985.

وفي السطور التالية نرصد معلومات عن حياة محمود شكوكو:

-شارك في فرقة على الكسار، وشكل فرقة استعراضية مع ثريا حلمي وسعاد مكاوي، قبل دخوله مجال السينما.

-قدمه المخرج نيازي مصطفى لأول مرة في فيلم "شارع محمد علي" عام 1944.

-قدم برنامح المسحراتي في أول رمضان شهده التليفزيون المصري، من تأليف إبراهيم حسني وإخراج لطفي نور الدين.

- أول منولوجست مصري يسجل المونولوجات في اﻹذاعة.

- مارس محمود شكوكو مهنة النجارة، ولم يكن يجيد القراءة والكتابة.

- مؤسس لمسرح العرائس في مصر، وأحيا فن الأراجوز.

- آخر أعماله هو مسرحية زقاق المدق.

- ظهر على شاشة السينما مجددا في عام 2014 بمشاهد أرشيفية في فيلم "زي عود الكبريت"، الذي ألفه وإخراجه حسين الإمام.

- أشهر أفلامه "عنتر ولبلب"، الذي كان اسمه الأصلي "شمشون ولبلب" بعد اعتراض إسرائيل، لكون شمشون اسم يهودي، وكذلك اعترض يهود مصر، وفي حالة مشاهدة الفيلم ستجد أنه يتغير صوت الممثلين حين ينطقون اسم عنتر، وفقا لرواية الكاتب الصحفي مؤمن المحمدي في كتابه " مصر من تالت".

- قدم شكوكو قرابة الـ600 مونولوج.

- اسمه مركب بسبب خلاف بين جده ووالده، إذ أراد الأول تسميته شكوكو، لأنه يربي ديوك رومي تتعارك مع بعضها البعض فيصدر كبيرها صوت "ش ش كوكو"، لكن والده رغب في أن يطلق على ابنه محمود، فاستقرا على إطلاق هذا الاسم المركب عليه.

- كرمه الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وحصل على التكريم بالجلباب البلدي.

- جد الفنان أمير كرارة "خال والدته"، الذي أكد المعلومة في أكثر من لقاء تليفزيوني، مؤكدا أنه لم يستغل اسمه للوصول للنجومية.

- تزوج 3 مرات، الأولى أنجب منها طفلين، والثانية رفضه أهلها لكنها أصرت ومرضت وأنفق عليها أموالا كثيرة، لكنها توفت، وإكراما له زوجته الأسرة شقيقتها الصغرى.

- دخل مستشفى المقاولون العرب 3 أشهر قبل وفاته، فقد خلالها ما تبقّى من ثروته، واستكمل علاجه على نفقة الدولة.