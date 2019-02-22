الليلة.. القومي للمسرح يناقش "شمس وقمر" على مسرح متروبول

كتبت - إيمان محمد

يقيم المركز القومى للمسرح برئاسة الفنان ياسر صادق، ندوة تطبيقية لمناقشة العرض المسرحى "شمس وقمر" إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال بقيادة الفنان

حسن يوسف مدير عام الفرقة، وذلك على مسرح متروبول عقب العرض مباشرة الذي يبدأ فيالسابعة والنصف مساء اليوم.

ومن المقرر أن يتحدث خلال الندوة رائد أدب الأطفال الكاتب يعقوب الشاروني، والدكتور محمد عبد المعطي الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ويدير الندوة: الباحث المسرحي محمد حسين.