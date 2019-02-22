الليلة.. القومي للمسرح يناقش "شمس وقمر" على مسرح متروبول

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يقيم المركز القومى للمسرح برئاسة الفنان ياسر صادق، ندوة تطبيقية لمناقشة العرض المسرحى "شمس وقمر" إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال بقيادة الفنانحسن يوسف مدير عام الفرقة، وذلك على مسرح متروبول عقب العرض مباشرة الذي يبدأ في
ومن المقرر أن يتحدث خلال الندوة رائد أدب الأطفال الكاتب يعقوب الشاروني، والدكتور محمد عبد المعطي الأستاذ بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ويدير الندوة: الباحث المسرحي محمد حسين.
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