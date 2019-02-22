بالفيديو.. نوال الزغبي تروج لـ "صبح صبح" عبر انستجرام

نوال الزغبيكتبت - إيمان العوضي :
روجت المطربة نوال الزغبي، لأغنيتها الجديدة "صبح صبح"، من خلال مقطع فيديو من الكليب نشرته عبر حسابها الرسمي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
يشار إلى أن الأغنية من كلمات وألحان عمروالمصري، توزيع توما، ماسترينج عمر صبّاغ، وطرحتها شركة روتانا قبل أسبوع ضمن الألبوم الجديد "كده باي" بالتزامن مع عيد الحب عبر القناة الرسمية لها
جدير بالذكر أن ألبوم "كده باي"، يضم 10 أغنيات منها 8 أغنيات باللهجة المصرية، تعاونت فيه مع عدد كبير من الشعراء منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى ونديم الشاعري، وعمرو المصري وتوما والهامي دهيمة.
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