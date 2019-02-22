بالصور.. "العين الإخبارية" ترصد استعدادات هوليوود لحفل الأوسكار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تحول وسط مدينة لوس أنجلوس بولاية كاليفورنيا، غرب الولايات المتحدة الأمريكية، إلى ما يشبه خلية نحل، استعدادا للحفل السنوي لتوزيع جوائز أكاديمية الأوسكار المقرر يوم الأحد ٢٤ فبراير/شباط، حيث تم إغلاق ما يقرب من ٤ مربعات سكنية محيطة بمسرح "دولبي" الشهير، الذي سيعقد فيه الحفل الأسطوري.





ورصدت كاميرا "العين الإخبارية" التجهيزات الدائرة في كواليس مسرح "دولبي"، استعدادا للحفل، كما تم البدء بتجهيز "السجادة الحمراء"، تمهيدا لاستقبال نجوم هوليوود، وقد تمت تغطية المكان بالكامل، وغلق كل الشوارع المحيطة بالمسرح أمام العامة والسياح القادمين من كل أنحاء العالم لمتابعة الحفل السنوي.





كما بدأت مئات القنوات التلفزيونية من جميع أنحاء الولايات المتحدة وخارجها بنصب كاميراتها في الشوارع المحيطة، لعلها تفوز بلقطات جيدة لنجوم تكتظ بهم هوليوود هذه الأيام.









كما نشرت السلطات المحلية المئات من رجال الخدمة المدنية، في وسط مدينة لوس أنجلوس، لضمان سير كل شيء على ما يرام.









وبمجرد إجراء جولة سريعة ستلاحظ انتشار السائحين في كل مكان، حيث تشهد المدينة ذروة الموسم السياحي بالتزامن مع حفل الأوسكار، ويتوافد على المدينة الهوليوودية آلاف السائحين من جميع أنحاء العالم لمتابعة حفل توزيع التماثيل الذهبية.







