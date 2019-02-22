عاصي الحلاني يتألق على مسرح “فرسان القصيد”

تتواصل المنافسات الشعرية بين المشتركين ضمن أربع فئات هي الشعر النبطي، وفن الشيلات، والمحاورة، والشعر الشعبي العربي. ويبذل المشتركون العشرة في كل حلقة قصارى جهدهم لتقديم الأفضل أمام لجنة التحكيم المؤلفة من المشرف العام على جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي ناصر القحطاني، ومحمد السناني، وتركي الغنامي في الحلقة السادسة المباشرة والأخيرة من المرحلة ما قبل النصف نهائية من برنامج “فرسان القصيد جائزة الملك عبد العزيز للأدب الشعبي”، من تقديم نادي الإبل على MBC1.

وقد تنافس في الحلقة الجديدة 10 مشتركون توزعوا على النحو التالي:

عن فئة الشعر النبطي: جمال بندر من الكويت، وكل من عبد الله عوجان ومحمد البلوي من السعودية وخالد الخطاف من اليمن.

وعن فئة الشيلات: ريان التميمي وخالد المري وهما من السعودية.

عن شعر المحاورة: فواز العزيزي وعواد الجهني، وهما من السعودية أيضاً.

عن فئة الشعر الشعبي العربي: رهام الحسين من السودان وأحمد أبو عيسى من مصر.

وأضفى حضور النجم عاصي الحلاني تنوعاً من خلال الأغنيات التي قدمها على مسرح البرنامج وهي “أحلى الأسامي”، و”حالة قلبي” و”يا طير”، فيما تأهل 5 متنافسين إلى المرحلة التالية، وانتهى مشوار 5 آخرين.

في تفاصيل الحلقة ومجرياتها

انطلقت السهرة باللوحة الشعرية ” الإبل.. تاريخ ٌ وتراث” مع الشعراء المشاركين والفرقة الشعبية، من قاعة الملك سلمان في مدارس الرياض، حيث افتتح راجح الحارثي وسارة مراد الحلقة، بتقرير عن أفضل لحظات الحلقة المباشرة الماضية، ثم جولة سريعة مع لجنة التحكيم عن انطباعاتهم ونصائحهم للمشتركين الباقين، ثم تقرير آخر عن مشتركي الحلقة السادسة المباشرة وعن جوائز البرنامج، الذي تنقله أيضاً إذاعة MBC FM.

تضمنت الحلقة تقريراً مصوراً عن أفضل اللحظات التي حملتها تحديات الأسبوع الماضي، بعدها أعطت لجنة التحكيم توجيهاتها ونصائحها للمشتركين، حيث قال ناصر القحطاني أن المنافسة رائعة وذات مستوى عالي في غالبية الفئات، فيما أكّد تركي الغنامي أن الحلقة تستحق درجات عالية في مجموع ما قُدم فيها وفي مختلف الفئات. ورأى محمد السناني أن الحلقة كانت جميلة، والشعراء أدوا أداء جميلاً.

وبعد تنافس حماسي، فاز عن شعر المحاورة عوّاد الجهني.

وعن فئة الشيلات، فاز خالدي المري.

وعن فئة الشعر الشعبي العربي، تأهّل أحمد أبو عيسى.

وعن فئة الشعر النبطي، فاز محمد البلوي بحصوله على أعلى نسبة تصويت من الجمهور، فيما فاز جمال بندر بعلامات اللجنة.

الجدير بالذكر، أن الحلقة المقبلة ستشهد أولى منافسات المرحلة نصف النهائية، ويتنافس عن فئة الشعر الشعبي النبطي سعد الخلاوي، محمد بن جخير، سلطان الأسيمر، وبشاير المقبل. وعن فئة فن الشيلات حمد الطويل وعبد الله الصخيبري، وعن فئة شعر المحاورة يتنافس خالد الخالدي وفواز العازمي، فيما يتنافس عن فئة الشعر الشعبي العربي معز جاد الله وهاجر الساحلي.