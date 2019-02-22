بالصورة- احمد زاهر ينجو من حادث سير

تعرض الممثل المصري احمد زاهر لحادث سير حيث اقتصرت الأضرار على الماديات.

ونشر “زاهر” صورة للسيارة المتضررة وكتب: “الحمدلله حتى يبلغ الحمد منتهاه قدر الله ما شاء فعل”.

ويستكمل “زاهر” تصوير مشاهده في فيلم “زنزانة 7” حيث يجسد شخصية حربي، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على أثرها السجن، كذلك يجسد الفنان نضال الشافعي شخصية “منصور”، والذي يدخل السجن أيضا على هامش إحدى القضايا، ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان منصور وحربي داخل “زنزانة 7″، ويشهد الفيلم صراعاً بينهما على مدار النصف ساعة الأولى.

الفيلم من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة، يشارك في بطولته احمد زاهر، نضال الشافعي، مايا نصري، محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ومنى منير.