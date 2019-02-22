حمدي تولوز يطرح أغنيتين من التراث الشعبي المغربي

طرح الفنان حمدي تولوز أغنيتين من التراث الشعبي، تحت عنوان "هاد الراجل عياني"، و"عطيه العصير"، حيث اختار لهما توزيعًا مختلفًا وجديدًا، ليعود إلى الساحة الفنية بعد فترة طويلة من استقراره في فرنسا، واحترافه الفن هناك، واختياره الإشراف على تنظيم مجموعة من الحفلات والتظاهرات الفنية للجالية المغربية.

وكان حمدي عبد الكبير الشهير بـ"حمدي تولوز"، بدأ مشواره الغنائي في المغرب حيث طرح أول ألبوم له عام 1998 حمل عنوان "لميمة"، بمشاركة الفنان عبد الله الداودي، قبل أن يواصل سلسلة إصداراته في 1999 بألبوم (الغربة)، ثم ثالث ألبوم سنة 2000 (زينة وبنت الأصول)، في حين اختار سنة 2001 تقديم ألبوم من التراث المغربي (السواكن)، و(مراكش باي نايت) في 2003، (الفراجة الشعبية) 2004، (مال الخوت) 2006، (شور يا الوليد) 2008.

وطرح تولوز أول "سينغل" له عام 2009، حمل عنوان "ما صدقتيش"، وهو من كلمات وألحان "عزيز شيبوبي"، قبل أن يعود بألبوم منوع مع ديسكو الداودي، وألبوم هو العاشر له وأصدره في 2016 من إنتاج "حمدي فون."

وكان الفنان حمدي تولوز أحيا العديد من الحفلات داخل المغرب وخارجه، أبرزها الحفل الذي أحياه إلى جانب دي جي يوسف بمدينة مراكش صيف 2005، إضافة إلى مشاركته في عدة مناسبات ضمن تظاهرة "سماب المغرب" بمدينة مرسيليا وبرشلونة، إلى جانب أبرز نجوم الأغنية الشعبية في مقدمتهم النجم حجيب، عبد العزيز الستاتي، الحاج مغيث.

وينتظر أن يطرح الفنان حمدي تولوز مجموعة من الأغاني الجديدة إلى جانب ألبوم شعبي منوع، حيث سجل أكثر من 35 أغنية ستطرح بعضها الشهر المقبل.

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