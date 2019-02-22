شكرا لقرائتكم خبر عن ميرنا جميل : ردود "نادى الرجال السرى" فاقت توقعاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعربت الفنانة ميرنا جميل عن سعادتها بسبب الأصداء الذى حققها فيلم "نادى الرجال السرى" فور طرحه فى دور العرض خلال عام 2019، وتمكن الفيلم من تحقيق أرقام عالية على مستوى الإيرادات بالإضافة إلى إعجاب النقاد والجمهور به، وهو الأمر التى تعتبره ميرنا بمثابة المعادلة الصعبة الذى تمكن الفيلم من تحقيقها.





ميرنا أكدت على أنها نالت ردود فعل مميزة حول دورها فى الفيلم التى تتمنى أن يكون انطلاقة مميزة خلال العام الجاري حيث تشارك فى الموسم الدرامي بدور زوجة شيكو فى مسلسل "اللعبة" الذى يضم العديد من النجوم بجانبهم أبرزهم هشام ماجد، أحمد فتحي ومحمد ثروت ومي كساب، وسيناريو وحوار أحمد سعد والي ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر، تحت إشراف فادي أبو السعود، ومن إخراج معتز التوني.

جدير بالذكر أن ميرنا جميل شاركت خلال موسم دراما رمضان الماضى فى مسلسلين هما "ربع رومى" مع مصطفى خاطر بالإضافة إلى "خفة يد" مع ايتن عامر وبيومى فؤاد.