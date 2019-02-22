شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تعرضه لحادث سيارة.. أحمد زاهر: قدر الله وما شاء فعل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجا الفنان أحمد زاهر من حادث سير تعرض له أمس الخميس، ونشر صورة لسيارته المحطمة على حسابه على الإنستجرام، وعلق عليها: "الحمد لله حتى يبلغ منتهاه الحمد لله قدر الله وما شاء فعل"، مؤكدًا عدم تعرضه لإصابات.

كان الفنان قد انتهى من تصوير أكثر من نصف مشاهده ضمن أحداث فيلم "زنزانة 7"، الذى يشارك فى بطولته مع كل من الفنان نضال الشافعى ومنة فضالى وآخرين، حيث تواجد فريق العمل مؤخرا فى الغردقة لتصوير عدد من المشاهد ومن المقرر استئناف تصويره خلال الأيام المقبلة فى القاهرة.



احمد زاهر ونضال الشافعى فى كواليس الفيلم

ويجسد بطل العمل الفنان أحمد زاهر ضمن الأحداث شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على أثرها السجن، كذلك يجسد الفنان نضال الشافعى شخصية "منصور"، والذى يدخل السجن أيضا على هامش إحدى القضايا، ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان منصور حربى داخل "زنزانة 7"، خاصة أنهما مجرمان، ويشهد الفيلم صراعا بينهما.