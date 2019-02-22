تعرف على إيراد "جريمة الإيموبيليا" في ثان أيام عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استقبلت دور العرض السينمائي، أول أمس الأربعاء 20 فبراير، فيلم "جريمة الإيموبيليا" للمخرج خالد الحجر.

وحقق الفيلم في ثان أيام عرضه أمس الخميس 21 فبراير، إيراد قُدر بـ97 ألفًا و183 جنيهًا، ليأتي في المركز الرابع بعد أفلام "نادي الرجال السري"، "قصة حب"، و"122".

"جريمة الإيموبيليا" تأليف وإخراج خالد الحجر، بطولة هاني عادل، طارق عبدالعزيز، ناهد السباعي، دعاء طعيمة، عزة الحسيني، أحمد عبدالله محمود.