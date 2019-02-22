الليلة.. تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا في السعودية

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يحيي المطرب تامر حسني، حفلًا غنائيًا بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم، الجمعة، وذلك برعاية الهيئة العامة للثقافة.
ومن المقرر أن يقدم "حسني" مجموعة متنوعة من أجملأغانية التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره منها "عيش بشوقك، ورد صناعي، ناسيني ليه، كفاياك أعذار، ثمن اختيار،
يذكر أن الفنان تامر حسنى كان طرح كليب "ناسينى ليه"منذ أيام للمخرج سعيد الماروق، والذى حقق نجاحًا كبيرًا واقتربت نسبه مشاهدته إلى 15 مليونا خلال 5 أيام فقط.
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