الليلة.. تامر حسني يحيي حفلًا غنائيًا في السعودية

المطرب تامر حسني

كتبت - إيمان محمد

يحيي المطرب تامر حسني، حفلًا غنائيًا بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم، الجمعة، وذلك برعاية الهيئة العامة للثقافة.

ومن المقرر أن يقدم "حسني" مجموعة متنوعة من أجمل

أغانية التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره منها "عيش بشوقك، ورد صناعي، ناسيني ليه، كفاياك أعذار، ثمن اختيار،100 وش، حلم سنين، لولاك حبيبي".

يذكر أن الفنان تامر حسنى كان طرح كليب "ناسينى ليه"منذ أيام للمخرج سعيد الماروق، والذى حقق نجاحًا كبيرًا واقتربت نسبه مشاهدته إلى 15 مليونا خلال 5 أيام فقط.