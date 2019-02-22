متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت السيدة ماجدة الرومي عن استعدادها لإحياء حفل غنائي جديد في جمهورية مصر العربية.

وأعلنت ماجد الرومي عن الحفل من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشرت صورة لها أرفقته بعبارة: “ماجدة الرومي.. قريبًا في القاهرة”.

ولم تكشف ماجدة الرومي حتى اللّحظة عن مكان الحفل أو تاريخ إقامته وهو ما ضاعف من حماس الجمهور وتحديدًا محبّيها في مصر.

وكانت آخر حفلات ماجدة فى مصر، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الذي أقيم في عام 2018 المنصرم.