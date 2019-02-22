متابعة بتجــــــــــــرد: كشفت السيدة ماجدة الرومي عن استعدادها لإحياء حفل غنائي جديد في جمهورية مصر العربية.
وأعلنت ماجد الرومي عن الحفل من خلال صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي حيث نشرت صورة لها أرفقته بعبارة: “ماجدة الرومي.. قريبًا في القاهرة”.
ولم تكشف ماجدة الرومي حتى اللّحظة عن مكان الحفل أو تاريخ إقامته وهو ما ضاعف من حماس الجمهور وتحديدًا محبّيها في مصر.
وكانت آخر حفلات ماجدة فى مصر، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية الذي أقيم في عام 2018 المنصرم.
كانت هذه تفاصيل خبر ماجدة الرومي.. قريبًا في القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.