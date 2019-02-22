مايلي سايرس تهاجم الرئيس ترامب وتصفه بـ”العنصري”!

متابعة بتجــــــــــــــرد: تتصدّر النجمة العالمية مايلي سايرس غلاف مجلة Vanity Fair في حوار انساني تكشف من خلاله عن كواليس زواجها من الممثل الاسترالي ليام هيمسورث ورأيها في الوضع الامريكي.
وتصف مايلي سايرس في الحوار، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالعنصري، وتؤكد أنه شخص مكروه من قبل الملايين في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تقول: “قلت لنفسي وقت الانتخابات اذا فاز سأرحل عن الولايات المتحدة الامريكية”.
وتتابع مايلي حديثها بالقول: “لكني فكرت بعدها في الموضوع، وارتأيت أن رحيلي من البلد لن يغيّر الواقع، وليس من المنطقي أن أترك الأشخاص الذين احبهم”.
يذكر أن مايلي سايرس تزوجت من ليام هيمسورث في شهر كانون الأوّل/ديسمبر الماضي بعد علاقة استمرت ١٠ سنوات في حفل زفاف اقتصر على الأهل والأصدقاء.
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