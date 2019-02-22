ناصيف زيتون… خط أحمر

Feb 22, 2019 يعمل النجم ناصيف زيتون على قدم وساق على ألبومه القادم خاصة أنه يضم باقة منوعة من الأغنيات. وقد سلّم صاحب أغنية “مجبور” ألبومه الجديد الى الشركة وهو حالياً يضع خطة لللترويج له مع شركة “ميوزك اذ ماي لايف”. يضم الألبوم عدة لهجات حيث سيغني ناصيف لأول مرة أغنية مصرية بعنوان “خط أحمر”. كما يضم الألبوم اللون العراقي حيث سيقدم ديو غنائي مع الفنان سيف نبيل. الاغنية رومانسية من كلمات علي بدر والحان سيف نبيل. وبهذا العمل سنسمع ناصيف يغني باللهجة العراقية لأول مرة. من جهة اخرى، يبدو ان أغنية “مجبور” شارة مسلسل “الهيبة ” ستبقى كما هي ولكن النجم ناصيف زيتون يعمل على أغنية جديدة تحمل عنوان “ازمة ثقة” ستكون ضمن سياق أحداث المسلسل.







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