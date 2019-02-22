جميلة جميل تنتقدُ كارل لاغرفيلد: "قاس وكاره للنساء ومُصاب برهاب السّمنة"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - بلا شكّ أنّ مصمّم الأزياء العالميّ، كارل لاغرفيلد، حصل على كمٍ لا يُحصى من الثناء بعد موته، عن عمرٍ يناهز 85 عامًا، غير أنّ الممثلة البريطانية، جميلة جميل، كان لها رأيٌ آخر في رحيله، حيثُ سلّطتْ الضوء على تعليقاته المتعصّبة الكارهة للنساء.

ونشرتْ جميلة تغريدة قالت فيها: "قاسٍ وكاره للنساء، ومُصاب برهاب السّمنة، ولا ينبغي أنْ تنتشر على الإنترنت منشورات تتحدّث عنه كما لو كان قديسًا، رحل مبكرًا عن عالمنا. كان موهوبًا بكل تأكيد، لكنّه لم يكن أفضل الأشخاص".

واستشهدتْ جميل على كلامها ذلك، بتعليقاتٍ تعود للرّاحل لاغرفيلد، عن المغنية العالمية أديل، عندما وصفها بأنّها "سمينة جدا".

كما ألحقت تلك التغريدة، برابطٍ لمقالٍ ينتقد مصمّم الموضة الشّهير الرّاحل، وعلّقتْ عليه: "انا سعيدة لأن أحدهم كتب ذلك".

كان لاغرفيلد عبقريًا في مجال الموضة، ووصفه عديدون بأنه "واحد من أكثر الشخصيات اجتهادًا في عالم الموضة"؛ فقد عمل مع شركة لصالح العلامتين التجاريتين فندي وشانيل، ولكنْ لا أحد يستطيع نُكران تاريخه الممتد من الكلام المسيء الذي اعتاد أنْ يقوله في حقّ النّساء واللاجئين.

وفي مقابلة أُجريتْ معه عام 2009، أدلى لاغرفيلد بتصريح سيء، قال فيه: "لا يريد أيّ شخص رؤية امرأة ذات منحنيات جسدية"، وذلك خلال مقابلة مع مجلة "نيويورك" في عام 2006.

وعلّق لاغرفيلد على بيبا ميدلتون، شقيقة دوقة كامبريدج، ذات مرةً قائلاً: "يجب عليها أنْ تُظهر مؤخرتها فقط"، لأنّه لم يحبّ وجهها.