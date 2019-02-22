عمرو دياب يُفاجِئ دينا الشربيني بزيارة موقع التصوير

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من القاهرة: فاجأ الفنان عمرو دياب الفنانة دينا الشربيني بزيارة مقتضبة لموقع تصوير مسلسلها الرمضاني الجديد "زي الشمس" الذي انطلق العمل فيه مؤخراً بشكلٍ مكثّف يمشاركة أحمد السعدني وريهام عبد الغفور تحت إدارة المخرجة كاملة ابو ذكرى. علماً أنه يزورها للمرةِ الثانية بعد أن فاجأها في العام الماضي خلال تصوير مسلسلها "مليكة".

يُذكر أن هذا العمل مأخوذ عن فورمات ايطالي وتُجسِّد فيه دينا شخصية محامية تبحث عن حق شقيقتها التي تعرضت للقتل.

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