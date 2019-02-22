هاني شاكر يكشف عن علاقاته العاطفية في "حكايات لطيفة"

كشف الفنان هاني شاكر، عن علاقته بزوجته وعلاقاته العاطفية قبل الزواج، موضحا أنه كانت له مغامرات كثيرة في الحب قبل الزواج، فقال "كان فيه حب وكان فيه خطوبة، أنا في حته الحب ببقى حريص، فمكنش فيه حب أوي"، وذلك في حلقة مليئة بالكوميديا جمعته بالفنانة التونسية لطيفة.

وأوضح نقيب المهن الموسيقية، خلال برنامج "حكايات لطيفة"، الذي يُعرض على قناة "DMC"، أنه هادئ جدًا في منزله ولكن هناك لحظات يسيطر عليه الغضب، كما تحدث عن انزعاج زوجته من غضبه وتقول له "مش بحس إنك هاني شاكر، أنا مش بحب الشخصية دي، أنا بحب شخصية هاني شاكر اللي على المسرح".

وعن تصرفاته عندما يغضب من زوجته، قال إنه عندما يغضب من شيء ما في المنزل "بدخل أنام على كنبة الصالون"، على حد قوله، وهذا لم يتكرر كثيرًا، مضيفا أنه يرى أحيانًا أن الزعل ليس له علاقة بمكان النوم.

وعن أكثر شيء أغضب زوجته منه، أوضح شاكر، أنها كانت في بداية حياتهما الزوجية، حيث تواصلت معها إحدى المعجبات به، وقالت لها كذبًا إنها قد تزوجته سرًا، وتريد مقابلتها لتوضيح الأمر، ولكنه أوضح لها أن ما ذكرته هذه المعجبة لا أساس له من الصحة.

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