شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز مخرجاً لفيلم هنيدى الجديد.. والتصوير بعد أسبوعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتولى المخرج سامح عبد العزيز إخراج فيلم النجم الكوميدى محمد هنيدى الذى يواصل تحضيراته فى الوقت الحالى تزامناً مع عرض مسرحيته الجديدة "3 أيام فى الساحل"، حيث يتم عقد جلسات عمل بينهما قبل انطلاق التصوير واختيار الـ3 بطلات اللاتى يقفن أمام هنيدى فى أحداث الفيلم، حيث إن المشاهد الأولى من الفيلم تتم فى المملكة العربية السعودية وبعدها يستكمل المشاهد المتبقية من الفيلم فى القاهرة.

ويكشف هنيدى عن تفاصيل الفيلم والأبطال الذين يشاركونه فى العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث إن هناك 3 بطلات يجسدن دور البطولة النسائية أمامه، كما يبدأ المخرج فى معاينة الديكورات فى القاهرة قبل انطلاق التصوير فى السعودية.

يشار إلى أن آخر أعمال سامح عبد العزيز السينمائية فيلم "سوق الجمعة" للفنان عمرو عبد الجليل وصبرى فواز وريهام عبد الغفور ودلال عبد العزيز، ومحمد لطفى وأحمد فتحى ومحمد عز ومحمود حجازى ونهى صالح، وسلوى محمد على، قصة محمد الطحاوى وسيناريو وحوار أحمد عادل سلطان.