شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت يشارك كضيف شرف مع "الواد سيد الشحات" أحمد فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الفنان محمد ثروت من تصوير مشاهده فى مسلسل "الواد سيد الشحات" للنجم أحمد فهمى وخطيبته هنا الزاهد المقرر عرضه فى موسم رمضان المقبل، حيث يظهر ثروت فى أحداث العمل كضيف شرف خلال الأحداث.

"الواد سيد الشحات" يكتبه مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج "شركة سينرجى"، ويجمع أحمد فهمى وهنا الزاهد للمرة الأولى، ويعتمد المسلسل على الحلقات المنفصلة المتصلة مثلما فعل فهمى فى مسلسله الأخير "ريح المدام" الذى تم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.

يشار إلى أن محمد ثروت يشارك فى مسرحية "3 أيام فى الساحل" للنجم محمد هنيدى، والتى تعرض حاليا على مسرح كايرو شو فى مدينة 6 أكتوبر ويشارك فيها كل من الفنان بيومى فؤاد وأحمد فتحى ومها أبو عوف وندا موسى وسامية الطرابلسى وإخراج مجدى الهوارى وتأليف حاتم حسين.