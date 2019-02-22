سامح حسين يكشف عن بوستر "جحا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى: كشف الفنان سامح حسين، عن بوستر مسرحتيه الجديدة "جحا" التي يعود بها للمسرح بعد "عربي منظرة". ونشر حسين صورة البوستر عبر حسابه على موقع "إنستجرام" وعلق: "قريبا إن شاء الله". المسرحية تعرض على مسرح المدينة التعليمية في 6 أكتوبر، ومن تأليف محمد علي وأشعار أحمد راؤول وإخراج كمال عطية. يعرض للفنان سامح حسين حاليا فيلم عيش حياتك، من بطولة إدوارد وساندي.

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