طريقة تحضير خلطات جل الالوفيرا لتبييض المناطق الحساسة

كتب امير فتحي في الجمعة 22 فبراير 2019 05:27 صباحاً -

عندما يتعلق الأمر بتبييض المناطق الحساسة في الجسم، سواء في منطقة البكيني أو تحت الإبطين، فإن خلطات الألوفيرا من بين اكثر الوصفات المتداولة للتخلص من هذه المشكلة حيث تمتلك خواص تفتيح لون الجلد وشد ترهله.

طريقة تحضير جل الألوفيرا لتبييض المناطق الحساسة:

قبل البدء بإستخراج جل الألوفيرا من النبته، اغسلي يديك جيدا، ثم احضري ورقة الألوفيرا واقطعيها بشكل عرضي، واستخرجي منها الجل الشفاف بواسطة ملعقة وضعيه في وعاء معقم.

جربي قدرًا قليلًا على مساحة قليلة من يدك لفترة دقائق، لتتأكدي من عدم حساسية جسمك تجاه الصبار. بعدها، اهرسي جل الصبار بالشوكة ووزعيه على المناطق الحساسة في الجسم واتركيه لفترة ربع ساعة. كرري التجربة مرتين في الأسبوع.

الألوفيرا مع الكركم والعسل

الألوفيرا مع الكركم من الوصفات الرائعة لتفتيح لون الجلد والمناطق الحساسة. احضري نحو ملعقتين من جل الألوفيرا وأضيفي إليه ربع ملعقة من الكركم والقليل من العسل واخلطي المكونات جيدا حتى يتكون لديك قوام يشبه المعجون. ضعي المزيج على المناطق المطلوبة لفترة 15 دقيقة وبعدها ازيليها بالماء الفاتر. تكرر الوصفة مرتين في الأسبوع. يمكنك وضع المزيج في الثلاجة لحفظه، لمدة لا تزيد عن أسبوع واحد فقط.

وصفة الألوفيرا والزبادي

أضيفي جل الألوفيرا الطازج إلى ربع كوب من الزبادي، واخلطي المزيج جيدا الى ان يتجانس. اغسلي يديك جيدا قبل تطبيق الوصفة على المنطقة المستهدفة واتركيها لمدة تتراوح بين 10 الى 15 دقيقة. كرري استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع. تعمل هذه الوصفة ايضا على تنعيم الجلد وترطيبه.