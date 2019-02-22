شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة الأردنية مكادى نحاس تحتفل بيوم المرأة العالمى فى عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد المطربة الأردنية مكادى نحاس لإحياء احتفالية يوم المرأة العالمى عبر أجدد سهراتها الغنائية بعد غياب، والتى يحتضنها مسرح الشمس فى العاصمة الأردنية عمان، وذلك فى تمام السابعة والنصف مساء الجمعة 8 مارس المقبل.





مكادى نحاس تعد من أبرز تجارب الموسيقى البديلة فى الأردن وساحة الإندى ميوزيك العربية، بدأت مشوارها الفنى منذ قرابة عقدين من السنوات، وغاصت بمشروعها الموسيقى فى بحر الفلكلوريات المنسية، وتعمل على بث روح العصرية فى أبرز أعمال التراث الأردنى واللبنانى والعراقى على طريقتها الخاصة، وفى حصيلتها أربعة ألبومات، منها "خلخال" و"نور"، وأكثر من أربعين أغنية، أشهرها "تيجى نسافر"، و"ياخيى" و"يا ظلام السجن" و"أنت الحلا".